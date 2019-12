Wilno paraliżują przedświąteczne korki

vdu

Zgodnie z mapą podaną na stronie Sviesoforai.lt, największe korki są obecnie na ulicy Goštauto, Mickevičiaus, Narbuto, Viršuliškių, Gerulaičio, Ozo i Kalvarijų.

Według policji, na razie nie odnotowano dużych wypadków czy przeszkód technicznych.

„Co roku w tym okresie ruch staje się coraz bardziej intensywny. Ktoś jedzie do centrów handlowych, ktoś wraca do domu. Korki zazwyczaj trwają do godziny 19. Dziś dodatkowo, w mieście odbywają się różne imprezy“ – mówi Julia Samorokowskaja, rzeczniczka wileńskiego komisariatu policji.

Jak dodaje, najintensywniejszy ruch obecnie jest na ulicach Geležinio vilko, Savanorių, Kareivių, Kalvarijų, a także wzdłuż góry Szeszkińskiej i na obwodnicy zachodniej.