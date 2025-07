Wilno oddaje hołd swojemu patronowi – św. Krzysztofowi

Od godzin popołudniowych park zamieni się w wielką muzyczną scenę, na której spotkają się różne gatunki i style – od klasyki po nowoczesne brzmienia.

Organizatorzy zapowiadają bogaty program łączący koncerty, edukację i rekreację: będą zajęcia dla całych rodzin, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa cywilnego oraz występy największych gwiazd litewskiej sceny muzycznej.

– W tym roku nie zaprosiliśmy zagranicznych wykonawców, bo cały nacisk kładziemy na litewską muzykę. Chcemy wspólnie śpiewać i tańczyć z artystami, których znamy i kochamy. Zależy nam, by to święto nie tylko dało dobre emocje, ale też inspirowało do odkrywania Wilna na nowo – miasta, w którym dobrze się żyje, tworzy i rozwija – poinformowała agencja turystyki i rozwoju biznesu „Go Vilnius”.