Wilno odchodzi od „żółtych kartek” – informacje o opłatach parkingowych trafią na e-mail

Jak podkreśla Vaiva Bingelė, kierownik ds. doświadczeń klientów w miejskiej spółce „Susisiekimo paslaugos” (JUDU), rosnący ruch samochodowy i rozszerzające się strefy płatnego parkowania wymagają modernizacji systemu kontroli.

– „Cyfrowe rozwiązanie pozwoli w czasie rzeczywistym monitorować sytuację w mieście, szybciej rejestrować naruszenia i efektywniej wykorzystywać zasoby kontrolerów” – zaznacza.

Nowy sposób informowania ma być wygodniejszy dla kierowców i bardziej przyjazny dla środowiska. Zamiast papierowego powiadomienia kierowcy otrzymają e-mail oraz informację w koncie JUDU.

Okres przejściowy i zasady opłat



Od wtorku, w okresie przejściowym, osoby naruszające zasady uiszczania opłat będą informowane zarówno za pomocą „żółtej kartki”, jak i elektronicznie. Termin uregulowania dziennej opłaty pozostaje bez zmian – należy ją uiścić w ciągu 168 godzin od końca dnia, w którym wystawiono powiadomienie. W przypadku braku płatności dane zostaną przekazane do dalszego postępowania w Wydziale Porządku Publicznego administracji miasta.

Krok w stronę pełnej cyfryzacji



Rezygnacja z drukowanych powiadomień wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju Wilna – ograniczenie odpadów i emisji. Jest to również element szerszej cyfryzacji kontroli parkowania. Po integracji systemów JUDU z bazami „Registrų centras”, Państwowej Inspekcji Podatkowej, „Regitry” i innych instytucji, kontrola ma być w pełni zautomatyzowana, bez konieczności wystawiania fizycznych dokumentów czy pracy kontrolerów w terenie.