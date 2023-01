Wilno obchodzi 700. urodziny!

Wilno jest najważniejszym miastem na Litwie – stolicą Republiki Litewskiej, centrum administracyjnym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby Prezydenta, Sejmu, Rządu, Sądu Najwyższego, a także placówki dyplomatyczne, oświatowe, kulturalne, naukowe, zakłady lecznicze i banki.

Liczba ludności Wilna to 552 787 osób (2022 r.).

W 2012 r. Litwini stanowili 63.2%, Polacy 16.5%, Rosjanie 12%, Białorusini 3.5%, inne narodowości 4.8%. Stolica Litwy zajmuje powierzchnię ok. 400 km2.

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Legenda o założeniu Wilna:

Pewnego razu wielki książę litewski Giedymin polował w lasach w dolinie Świntoroga. Zmęczony udanymi łowami książę postanowił zatrzymać się tam na nocleg. Kiedy tylko zamknął oczy, spłynął na niego niezwykły sen. Giedymin śnił, że na szczycie wzgórza, na którym za dnia pokonał tura, siedzi ogromny żelazny wilk i, podniósłszy wielką głowę do księżyca, wyje tak głośno, jakby to sto wilków wyło. Obudzony promieniami słońca, książę przypomniał sobie sen i poprosił pogańskiego wieszcza Lizdejkę o jego wyjaśnienie. Lizdejka sen objaśnił tak: „Co bogowie przeznaczyli władcy i Litwie, niech się stanie! Żelazny wilk oznacza zamek i miasto nie do zdobycia, które w tym miejscu założy władca. To miasto będzie ośrodkiem ziem litewskich, zaś wycie wilka oznacza sławę, która będzie rozbrzmiewać po wszystkich krajach…„. Tak oto władca Litwy Giedymin, posłuszny woli bogów, rozpoczął budowę przyszłej stolicy, dla której imię – Wilno – wziął od nazwy pobliskiej rzeki, Wilenki.

Fot. BNS/ Tomas Urbelionis

Wilno obchodzi swój jubileusz i wkracza w ósme stulecie. Jednak liczba ta nie postarza – przecież Wilno jest wiecznie młode i przygotowane na długie świętowanie. Nie tylko w styczniu, ale przez cały 2023 r. na gości w stolicy czeka wiele różnorodnych imprez – od sztuki do historii, od przygód do wiedzy, od festiwali do miłych imprez wspólnotowych. W ciągu 700 lat Wilno zgromadziło w sobie bogate pokłady kultury, dlatego teraz jest przygotowane na ujawnienie swoich tajemnic i wielu twarzy.

Fot. BNS/ Tomas Urbelionis

Stolica Litwy zachęca więc do poznania liczącego 700 lat miasta i obchodzenia jubileuszu w taki sposób, aby wieść o nim rozeszła się po całym świecie.

Program wydarzeń dostępny pod linkiem: Program obchodów jubileuszu 700-lecia Wilna 25 stycznia – Wiadomości Znad Wilii (zw.lt)