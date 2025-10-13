Wilno gotowe zainwestować ponad 100 mln euro w budowę nowego centrum konferencyjnego

Pałac Sportu to ślepa uliczka

Zdaniem mera, rządowa koncepcja ulokowania centrum w dawnym Pałacu Sportu jest „trudna do wdrożenia” – z powodu sprzeciwu międzynarodowych organizacji żydowskich oraz ograniczeń funkcjonalnych miejsca.

„Analizy są jednoznaczne: w tej lokalizacji nie da się osiągnąć sukcesu – obiekt byłby za mały i zbyt związany z istniejącą bryłą. Do tego dochodzi kontekst starego cmentarza żydowskiego– ocenił.

Miasto kontynuuje więc prace nad alternatywą przy Sejmie: ogłosi konkurs architektoniczny, następnie przygotuje projekt techniczny.

„To może zająć około trzech lat. Scenariuszy realizacji jest kilka: państwo poprzez ‘Litexpo’, partnerstwo publiczno-prywatne, a jeśli rząd nie będzie zainteresowany – projekt może zrealizować samorząd. Wolałbym tego uniknąć, bo miasto nie jest operatorem turystyki biznesowej, ale może nie być innego wyjścia” – dodał Benkunskas.

Wilia: plan uporządkowany i przyspieszony

Mer przedstawił też spójną wizję „ożywienia” nabrzeży Wilii (Neris) – od nowych przestrzeni publicznych, przez ścieżki rowerowe i ciągi piesze z zejściami nad wodę, po program wydarzeń.

„Dotąd brakowało systematyki. Teraz mamy jasny priorytet i tempo prac wzrosło. Tak kompleksowego planu w historii Wilna jeszcze nie było” – zaznaczył.

Wiele przedsięwzięć jest na etapie planów. Część kosztów jest znana: budowany most Alberto to wydatek powyżej 9 mln euro, most Užvingio ma kosztować ponad 10 mln euro, a nowe centrum konferencyjne – około 100 mln euro.

„W perspektywie 7–8 lat strumienie finansowe możemy rozłożyć stabilnie. Budżet miasta nie jest jednak z gumy – niektóre projekty mogą zostać przesunięte bądź w ogóle nie powstać. Dlatego przygotowujemy dokumentację, by sięgnąć po finansowanie, gdy tylko się pojawi” – wyjaśnił mer.

CUP przy Białym Moście: mniej aut, więcej miasta

Samorząd uzgodnił z właścicielami centrum handlowego CUP przy Białym Moście potrzebę aktualizacji posiadanego już pozwolenia na przebudowę. Plan przewiduje m.in. likwidację naziemnego parkingu na dolnym tarasie, budowę parkingu podziemnego i urządzenie nad nim nowej przestrzeni publicznej. Kwestie własności i ewentualnego otwartego charakteru parkingu będą jeszcze uzgadniane.

Basen odkryty

Odkryty basen przy Białym Moście rozważany jest jako projekt w partnerstwie publiczno-prywatnym.

„Nie mamy ambicji, by samodzielnie zarządzać wszystkimi basenami. Najpierw dokończymy plan miejscowy, potem konkurs architektoniczny i analizy modelu biznesowego” – zapowiedział Benkunskas.

Most drogowy Lazdynėliai–Vilkpėdė do 2029 r.

Wśród pięciu planowanych przepraw cztery są pieszo–rowerowe; jedna – drogowa – połączy Lazdynėliai z Vilkpėdė.

„To śmiertelnie potrzebny, alternatywny wyjazd. Urbanizacja przyspiesza, a dziś jest tam de facto jedna trasa. Dokumentacja potrwa 2–3 lata, potem budowa. Realne zakończenie to lata 2028–2029” – wskazał mer.

Żegluga po Wilii

Pierwszy sezon żeglugi miejskiej mer ocenił pozytywnie: średnie wypełnienie jednostek przekroczyło 80%. W przyszłym sezonie na wodę wyjdą cztery statki i dojdą kolejne przystanki.

„To element systemu transportu publicznego – z regularnym rozkładem i taryfą – choć część pasażerów korzysta z niego rekreacyjnie. Zyskują też biznesy nad rzeką” – mówił Benkunskas.

Otoczenie stadionu

Miasto przygotowuje modernizację ulic Ozo i Ukmergės, nowy kładkowy wiadukt między wzgórzem Šeškinė a Zwierzyńcem oraz etapowy „Park Mamutów”.

„Liczymy na konkurencję w przetargach – kwoty nie powinny sięgnąć 50 mln euro. Projekty będą rozłożone w czasie” – podał mer.

Na koniec Benkunskas podkreślił konieczność uporządkowania terenu dawnego Pałacu Sportu i zapowiedział, że miasto ma „pięć propozycji” dla tego obszaru. Zanim je ujawni, chce je omówić z premier i ministrem gospodarki i innowacji.