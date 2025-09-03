Wilno dołoży do stadionu: miasto zapowiada duże inwestycje w okolice i lepszy dojazd

Co powstanie wokół stadionu

Mer podkreślił, że miasto jest „zobowiązane i pracuje”, aby poprawić dojazd i dojście do terenu inwestycji. Kończone jest opracowanie technicznego projektu Parku Mamutów (Mamutų parkas) położonego przy kompleksie. Park ma być realizowany etapami i spiąć gęstą siecią traktów pieszych cały obszar inwestycji, tworząc połączenia ze Starym Miastem i zachęcając do dojazdu transportem publicznym i pieszo.

Planowane są także przebudowy układu drogowego:

modernizacja skrzyżowania ulic Gelvonų i Ozo, poszerzenie ciągów pieszych, nowe i wygodniejsze wjazdy na teren inwestycji oraz dodatkowe przystanki dla komunikacji miejskiej;

przy skrzyżowaniu ulic Ukmergės i Ozo powstanie podziemne przejście dla pieszych;

za wiaduktem Ozo zaplanowano nowe rondo oraz kolejne podziemne przejście;

powstanie też kładka piesza nad ul. Ukmergės, która stworzy nową łączność z Zwierzyńcem i umożliwi wejście na stadion od strony zachodniej. Dla kładki finalizowany jest projekt techniczny.

Budowa stadionu: harmonogram i wykonawcy

Jak poinformował właściciel i prezes spółki deweloperskiej „Hanner” Arvydas Avulis, realizacja postępuje zgodnie z planem. Generalny wykonawca „Naresta” prowadzi prace przy 18-tysięcznym stadionie: kończone są pale, trwają roboty fundamentowe. W październiku mają stanąć żurawie, a w listopadzie ruszy montaż konstrukcji.

– „Zasadniczy front robót przypadnie na przyszły rok, a w 2027 r. przejdziemy do prac wykończeniowych, w tym urządzania boisk piłkarskich” – zapowiedział Avulis.

„Hanner” podpisał umowę z „Inhus” na żelbetowe konstrukcje wielkogabarytowe (montowane z użyciem 25-tonowego dźwigu). Toczą się negocjacje z dostawcami konstrukcji stalowych. Równolegle przygotowywana jest budowa centrum kultury, którą zrealizuje druga firma – „Kalvasta statyba”: obecnie prowadzone są roboty ziemne, w IV kwartale ma ruszyć wykonywanie fundamentów, a na początku przyszłego roku widoczne będą pierwsze elementy konstrukcyjne. Pozwolenie na budowę dla 5-tysięcznej hali sportowej planowane jest do końca roku.