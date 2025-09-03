Znad Wilii

Wilno dołoży do stadionu: miasto zapowiada duże inwestycje w okolice i lepszy dojazd

Samorząd Wilna zapowiada znaczące inwestycje w infrastrukturę w pobliżu powstającego Narodowego Stadionu przy centrum handlowym „Akropolis” w dzielnicy Szeszkinia. Jak poinformował mer Valdas Benkunskas, prace mają zostać ukończone do końca 2027 r., równolegle z zakończeniem budowy całego kompleksu. Kwoty nakładów na razie nie ujawniono; – „to będą istotne środki” – zaznaczył samorządowiec, wyrażając nadzieję, że konkurencyjne przetargi pozwolą uzyskać najkorzystniejsze ceny.

fot. Lukas Balandis/BNS.

Co powstanie wokół stadionu

Mer podkreślił, że miasto jest „zobowiązane i pracuje”, aby poprawić dojazd i dojście do terenu inwestycji. Kończone jest opracowanie technicznego projektu Parku Mamutów (Mamutų parkas) położonego przy kompleksie. Park ma być realizowany etapami i spiąć gęstą siecią traktów pieszych cały obszar inwestycji, tworząc połączenia ze Starym Miastem i zachęcając do dojazdu transportem publicznym i pieszo.

Planowane są także przebudowy układu drogowego:

  • modernizacja skrzyżowania ulic Gelvonų i Ozo, poszerzenie ciągów pieszych, nowe i wygodniejsze wjazdy na teren inwestycji oraz dodatkowe przystanki dla komunikacji miejskiej;
  • przy skrzyżowaniu ulic Ukmergės i Ozo powstanie podziemne przejście dla pieszych;
  • za wiaduktem Ozo zaplanowano nowe rondo oraz kolejne podziemne przejście;
  • powstanie też kładka piesza nad ul. Ukmergės, która stworzy nową łączność z Zwierzyńcem i umożliwi wejście na stadion od strony zachodniej. Dla kładki finalizowany jest projekt techniczny.

Budowa stadionu: harmonogram i wykonawcy

Jak poinformował właściciel i prezes spółki deweloperskiej „Hanner” Arvydas Avulis, realizacja postępuje zgodnie z planem. Generalny wykonawca „Naresta” prowadzi prace przy 18-tysięcznym stadionie: kończone są pale, trwają roboty fundamentowe. W październiku mają stanąć żurawie, a w listopadzie ruszy montaż konstrukcji.

„Zasadniczy front robót przypadnie na przyszły rok, a w 2027 r. przejdziemy do prac wykończeniowych, w tym urządzania boisk piłkarskich” – zapowiedział Avulis.

„Hanner” podpisał umowę z „Inhus” na żelbetowe konstrukcje wielkogabarytowe (montowane z użyciem 25-tonowego dźwigu). Toczą się negocjacje z dostawcami konstrukcji stalowych. Równolegle przygotowywana jest budowa centrum kultury, którą zrealizuje druga firma – „Kalvasta statyba”: obecnie prowadzone są roboty ziemne, w IV kwartale ma ruszyć wykonywanie fundamentów, a na początku przyszłego roku widoczne będą pierwsze elementy konstrukcyjne. Pozwolenie na budowę dla 5-tysięcznej hali sportowej planowane jest do końca roku.

