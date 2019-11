„Wilno dla dzieci”: Samorząd chce wzmocnić prawa najmłodszych wilnian

vdu

„Wilno to miasto szacunku i wolności. Szanujemy wszystkich mieszkańców, od najmłodszych po najstarszych. W ciągu ostatnich 5 lat pracowaliśmy nad tym, aby wychowywanie dzieci w Wilnie było tak bezpieczne i łatwe, jak to jest możliwe. Nadszedł czas, aby nie tylko dać dzieciom to, co czyni ich dzieciństwo i edukację lepszymi, ale także zachować w najmłodszych to, czego dorośli często już nie potrzebują – dbałość o szczegóły, fantazję i brak strachu. Taki rodzaj współpracy pozwoli nam to osiągnąć” – twierdzi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Głosy, potrzeby, priorytety i prawa dzieci będą musiały się stać częścią polityki i spraw miasta. Badania UNICEF pokazują, że wzmocnienie praw dzieci w polityce przyczynia się do poprawy jakości ich życia.

Starając się stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla mieszkańców Wilna, w ciągu ostatnich trzech lat w mieście zbudowano ponad 130 nowoczesnych placów zabaw. Każdego roku na ich utrzymanie zostaje przeznaczanych około 170 tysięcy euro.

Pozytywne zmiany dotknęły również wszystkie szkoły w stolicy. Tylko w tym roku samorząd remontuje 252 szkoły i przedszkola w całym mieście. Wilno zwiększyło siedmiokrotnie wsparcie dla obozów letnich dla dzieci i młodzieży, co pozwala prawie 10 000 dzieciom z Wilna na wakacje aż w 160 różnych obozach letnich.

Po budowie nowego basenu Fabianiszkach w Wilnie rozpoczął się drugi etap programu nauki pływania „Naucz się pływać i zachowywać się bezpiecznie w wodzie”. Celem projektu jest nauka uczniów klas drugich, aby ci zdobyli umiejętności pływania. Rocznie w programie uczestniczy około 6,3 tys. dzieci.