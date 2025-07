Wilno: 50 punktów z wodą pitną i akcje z butelkami – miasto zachęca do ekologii

Według danych, aż 40 proc. respondentów zadeklarowało, że zawsze lub często zabiera ze sobą własną butelkę na wodę – rok temu było to tylko 33 proc. Dla porównania, regularny zakup wody w plastikowych butelkach zadeklarowało zaledwie 24 proc. ankietowanych.

W Wilnie butelki wielokrotnego użytku cieszą się jeszcze większą popularnością – korzysta z nich na co dzień aż 46 proc. mieszkańców stolicy.

– „Z przeprowadzonego badania jasno wynika, że ludzie wybierają butelki wielorazowe z troski o środowisko – chcą ograniczyć zbędny plastik. Nie bez znaczenia są też kwestie finansowe – nalanie wody z kranu jest o wiele tańsze niż kupno butelki w sklepie. A warto dodać, że woda dostarczana w Wilnie jest czysta, dobrej jakości i bezpieczna do picia” – komentuje Martynas Augaitis, dyrektor ds. obsługi klienta w „Vilniaus vandenys”.

Najczęściej wybierane butelki mają pojemność od 301 do 500 ml – wskazało tak 38 proc. uczestników badania. Butelki mieszczące 501–750 ml wybiera 21 proc. badanych, a największe – 751–1000 ml – tylko 10 proc.

Uwaga na bakterie i pleśń

Eksperci przypominają, że nawet najlepsza butelka nie będzie bezpieczna, jeśli nie zadbamy o jej regularne i dokładne czyszczenie. Samo przepłukanie wodą nie wystarczy – wewnątrz mogą rozwijać się bakterie i pleśń.

– „Butelkę należy dokładnie myć: jeśli producent dopuszcza mycie w zmywarce – warto z tego korzystać. Myjąc ręcznie, należy używać gorącej wody, płynu do naczyń i specjalnej szczotki do butelek, a następnie dokładnie wypłukać i dobrze wysuszyć” – mówi Lina Norkienė, specjalistka z Biura Zdrowia Publicznego.

Nie należy przechowywać wody w butelce przez długi czas, szczególnie w temperaturze pokojowej, ponieważ sprzyja to namnażaniu się drobnoustrojów. Trzeba też zwracać uwagę na instrukcje producenta – nie każda butelka nadaje się do gorących napojów czy do mycia w zmywarce.

Z jakiego materiału wybrać butelkę?

Dostępne na rynku butelki różnią się nie tylko wyglądem, ale też właściwościami i bezpieczeństwem użycia.

– „Najważniejszym kryterium powinna być jakość materiału. To ona decyduje o tym, jak i gdzie butelka będzie mogła być używana” – zaznacza Norkienė.

Butelki plastikowe są lekkie, odporne na uderzenia i wygodne w użyciu podczas uprawiania sportu lub w podróży. Jednak trzeba upewnić się, że wykonano je z tworzywa bezpiecznego (bez BPA). Tanie modele mogą chłonąć zapachy i szybko się zużywają.

Butelki stalowe są trwałe, długo utrzymują temperaturę, świetnie nadają się do gorących i zimnych napojów – ich jedyną wadą może być ciężar. Aluminiowe są lżejsze i ładne wizualnie, ale wrażliwe na uszkodzenia i nie nadają się do napojów kwaśnych ani słonych.

Butelki szklane są najbezpieczniejsze dla zdrowia i nie zmieniają smaku napoju. Szkło jest materiałem neutralnym i w pełni przetwarzalnym, ale butelki tego typu są cięższe i mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne – najlepiej sprawdzą się w domu lub biurze.

Gdzie uzupełnić wodę w Wilnie?

W sytuacji, gdy zabraknie wody w butelce, mieszkańcy Wilna nie muszą od razu kupować plastikowej butelki w sklepie. W całym mieście działa aż 50 publicznych punktów z wodą pitną, podłączonych bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej – od Starego Miasta aż po odległe dzielnice. Dodatkowo, 70 punktów wewnętrznych znajduje się w placówkach zdrowia i ośrodkach kultury.

– „Woda w Wilnie pochodzi z głębinowych odwiertów o głębokości od 40 do 245 metrów. Jest czysta, świeża i bezpieczna do spożycia – taka sama jak ta, którą mamy w kranach w domach” – dodaje Augaitis.

Lokalizację wszystkich punktów można znaleźć na interaktywnej mapie online: https://bit.ly/gertuviu-zemelapis.

Latem „Vilniaus vandenys” zaprasza również mieszkańców i gości miasta na specjalne wydarzenia, podczas których można spróbować orzeźwiających koktajli wodnych i otrzymać w prezencie szklane butelki wielorazowego użytku.

Celem akcji jest nie tylko promowanie nawadniania się w upalne dni, lecz także edukacja w zakresie ekologicznego stylu życia i zachęta do korzystania z czystej wody z kranu.