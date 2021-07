Wilnianie znowu będą mogli zrobić szczepionkę na COVID-19 bliżej domu

W środę, 21 lipca bez uprzedniej rejestracji w godzinach od 16 do 20 można będzie się zaszczepić przy sklepie Maxima w Solenikach. Do pobrania będzie 200 dawek Johnson & Johnson.

W czwartek (22 lipca) szczepionka Johnson & Johnson będzie podawana między 1. i 3. wejściem do Akropolu. Akcja będzie się odbywała w godzinach od 16 do 20.

W piątek (23 lipca) preparatem Moderna w godzinach od 16 do 19 można będzie się zaszczepić przy sklepie Big.

Wcześniej szczepionkobus odwiedzał Nowe Miasto, Nową Wilejkę, Grzegorzewo, Szeszkinię oraz Akropol. Ogółem zaszczepiono około 800 mieszkańców stolicy.

Medycy nadal prowadzą wyjazdowe szczepienia w zakładach pracy i firmach, gdzie chętnych do zaszczepienia jest co najmniej 50 pracowników.

Punkt na placu Łukiskim szczepi od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20, w niedzielę – od 10 do 15.

Bez uprzedniej rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 szczepienia będą prowadzone w centrum szczepień w Litexpo.