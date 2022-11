Wileńszczyzna w obiektywie. Wojdaty

Za oknem mamy prawdziwą zimę, lecz w kalendarzu jeszcze jest jesień. Zespół programu Wileńszczyzna w obiektywie zaprasza do bardzo jesiennych Wojdat! Czy byliście kiedyś w Wojdatach? Na pewno byliście, a może nawet ktoś tam mieszka czy uczy się, czy pracuje, ale czy znacie historię tej wileńsko-podwileńskiej miejscowości? Właśnie dlatego warto obejrzeć kolejny odcinek programu Wileńszczyzna w obiektywie. A dlaczego Wojdaty nazwano wileńsko-podwileńskimi? Bardzo proste! Część miejscowości należy do samorządu stołecznego, a inna część do rejonu wileńskiego. Natomiast inne tajemnice odkryjecie w najnowszym odcinku. Miłego oglądania!