Wileńszczyzna w obiektywie – Skorbuciany

Oczywiście dziękujemy naszym Szanownym Widzom za to, że przemierzacie Wileńszczyznę wraz z programem „Wileńszczyzna w obiektywie”. Szczególne wyrazy wdzięczności także dla historyka habl.dr. Tomasza Balbusa, który do programu chętnie szykuje felietony o historii AK.

Miłego oglądania!

P.S a po objerzeniu na pewno warto tam wybrać się.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” i „Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Program został przyszykowany przez Tomasza Bożerockiego, Alberta Wołka oraz Rafała Marcinkiewicza

Nie widzieliście poprzednich odcinków? Nie ma zmartwienia! Wszystkie odcinki zawsze są dostępne na kanale YouTube „Wileńszczyźnie w obiektywie”: https://www.youtube.com/channel/UCkpaLZAi0FuMgrK-pjhkWZw

Zapraszamy do odwiedzenia i subskrybowania naszego programu na YouTube.

Partnerami w realizacji projektu są: Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka oraz Gimnazjum J.I. Kraszewskiego w Wilnie.

Każdy z was może wesprzeć naszą działalność. Można to zrobić zwracając się do nas osobiście lub za pomocą platformy patreon.com.

Wspierając naszą pracę przyczynicie się do ocalenia od zapomnienia bogatej historii naszego pięknego kraju.Możliwość wsparcia: www.patreon.com/owilniewilenszczyznieinietylko