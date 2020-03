Wileńszczyzna w czasie kwarantanny: Psychoterapeutka Diana Podmostko oferuje bezpłatne konsultacje

vdu

Prywatnie Diana, która na stałe mieszka z rodziną we Francji, również znalazła się w skomplikowanej sytuacji – w momencie ogłoszenia kwarantanny i zamknięcia granic była akurat na Litwie. „Mój lot został odwołany i teraz przez pewien czas nie będę mogła połączyć się z rodziną” – opowiada.

Najpierw rozważała zaoferowanie bezpłatnej pomocy pracownikom medycznym, ponieważ to oni są narażeni na większy stres niż reszta ludzi. W końcu jednak postanowiła, że chciałaby pomóc wszystkim zainteresowanym. W mediach społecznościowych podała ogłoszenie w czterech językach, informując, że oferuje konsultacje terapeutyczne dla dorosłych po polsku, litewsku, rosyjsku i angielsku.

„Ludzie już zaczęli się odzywać, chociaż na Litwie nadal jest tak, że zwracanie się po pomoc psychologiczną jest stygmatyzowane. Ludzie wstydzą się, że skoro zwracają się do psychologa czy psychoterapeuty, coś jest z nimi nie w porządku. Tymczasem w krajach zachodnich jest na porządku dziennym, że człowiek troszczy się o swoje zdowie nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Chciałabym, żeby na Litwie i w Polsce stało się to normalne, żeby ludzie nie wstydzili się, nie cierpieli w samotności. Bardzo wielu ludzi odczuwa niepokój, stres, a nawet nie ma z kim porozmawiać” – mówi Diana Podmostko.

Jak dodaje, ważne jest, żeby nie krytykować siebie samych za odczuwanie niepokoju.

„To jest jak najbardziej normalne, że mamy instynkt samozachowawczy, który nam podpowiada, by się chronić. Ten niepokój jest po prostu normalny i nie ma w tym nic złego. W sytuacji, kiedy musimy stawić czoła niepokojowi, strachowi, lękowi przed śmiercią, skorzystajmy z możliwości, żeby przeżywać te uczucia, nie uciekać od nich, przyznać się sobie do tych uczuć. Kiedy przyznamy się do strachu, na pewno da to nam jakąś dozę spokoju” – tłumaczy Diana Podmostko.

Terapeutka radzi także, żeby starać się spędzać jak najmniej czasu w internecie, czytając wiadomości związane z obecną sytuacją.

„Oczywiście, trzeba być poinformowanym, wiedzieć, co się dzieje. Wystarczy jednak raz lub dwa dziennie sprawdzić nowe wiadomości, zalecenia, a nie zaczytywać się w doniesieniach z niesprawdzonych źródeł. Starać się szukać naukowych artykułów, a nie wpisów swoich kolegów, którzy być może są skłonni do katastrofizowania” – wskazuje Diana.

Zanim na Litwie nie jest to zabronione, psychoterapeutka zaleca też spacery na świeżym powietrzu, żeby „przewietrzyć głowę”, nie skupiać się na tym, co jest w internecie, odpocząć trochę od domowej atmosfery.

„Z psychologicznego punktu widzenia bardzo ważne są więzi społeczne, więc warto ich nie zaniedbywać. W obecnej sytuacji lepiej to robić za pomocą telefonu, internetu, ale nie przestawajmy obcować z bliskimi, przyjaciółmi, dostawać od nich wsparcie albo być źrodłem wsparcia dla innych” – zaznacza psychoterapeutka.

Na konsultacje online z Dianą Podmostko można umówić się przez internet lub telefonicznie:

Email: existential@therapist.net

Tel. +370 658 44595

Whatsapp, Viber: +33782595895