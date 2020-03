Wileńszczyzna w czasie kwarantanny: Marek Kubiak zaprasza na treningi online

vdu

„Czas kwarantanny ma swoje pozytywne i negatywne strony. Niewątpliwie pozytywną stroną jest to, że możemy więcej czasu poświęcić rodzinie, dużo czasu poświęcić czytaniu książek. Na pewno jednak niezbyt dobre jest długie leżenie na kanapie przy telewizorze czy gry komputerowe” – tłumaczy karateka, który postanowił pożytecznie wykorzystać czas spędzany w domu.

„Trening skierowany jest przede wszystkim do uczniów naszej szkoły – Centrum Sztuk Samoobrony (Savigynos menų centras), którzy trenują karate. Są to uczniowie wielu szkół polskich miasta Wilna. Specyfika naszych treningów polega na tym, że nie tylko poprawiamy kondycję fizyczną, nie tylko uczymy się samoobrony, ale również zdobywamy wykształcenie w sferze sztuk walki. Co pół roku mamy egzaminy, przygotowujemy się do nich. Podczas egzaminów nasi uczniowie muszą pokazać uderzenia rękami i nogami, bloki, kata, rzuty, podcięcia…W ten sposób zdobywają stopnie szkoleniowe KYU. Mamy swego rodzaju program, i tego programu musimy się przytrzymywać. Mimo że jest kwarantanna, celem tego filmiku jest przypomnienie uczniom, że techniki można powtarzać i szlifować w domu” – opowiada sensei.





Filmików będzie więcej – obecnie Marek Kubiak planuje przeprowadzanie dwóch lekcji tygodniowo. Niektóre z nich mogą zainteresować także osoby niepraktykujące wschodnich sztuk samoobrony.

„Tematyka będzie różnorodna. Myślę, że niektóre lekcje będą ciekawe dla osób niewtajemniczonych w techniki karate, na przykład treningi poświęcone rozwijaniu siły mięśniowej, wytrzymałości czy rozciąganiu” – zapowiada Kubiak.

„Zamierzamy tworzyć treningu wideo nie tylko w domu. Kiedy już będzie cieplej, będziemy ćwiczyć na łonie natury – w lesie czy w parku. Chcemy pokazać przykład, że czas kwarantanny to też nie ciągłe przebywanie w domu, chociaż to oczywiście jest najważniejsze. Kiedy jednak jest dobra pogoda, a niedaleko domu mamy jakiś park czy las, to bardzo dobrze jest spędzać czas na przyrodzie, bo świeże powietrze wzmacnia układ odpornościowy człowieka” – podkreśla sportowiec.

Wziąć udział w treningach online można wziąć za pośrednictwem Facebooka – na stronie Centrum Sztuk Samoobrony

https://www.facebook.com/savigynosmenucentras

Jeżeli również wy macie ciekawe inicjatywy na czas kwarantanny napiszcie na adres: portal@zw.lt. Zostańmy w domach, ale nie traćmy ze sobą kontaktu!