Wileńszczyzna-Ukrainie: Kupiliśmy opatrunki, które mogą uratować życie

Zamówieniem konkretnych medykamentów zajęło się Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, we współpracy z polskimi lekarzami z Ukrainy i organizacjami zajmującymi się pomocą medyczną na Ukrainie. Wspólnie postanowiliśmy, że zakupimy wojskowe opatrunki hemostatyczne. Jest to nowoczesny rodzaj opatrunku wzbogacony o substancje hamujące krwawienie nawet w przypadku dużych ran zagrażających życiu. Zastosowanie takiego opatrunku minimalizuje utratę krwi, a nawet może zapobiec potrzebie przeprowadzenia transfuzji. Stosuje się je do masywnych krwotoków głównie w obrębie kończyn. Wkłada się je do rany, gdzie tworzą tzw. pakiet jednocześnie mocno uciskając. Opatrunki tego typu są nasączone histonem, są drogie, ale bardzo skuteczne. To opatrunki, które mogą uratować życie. Akcja nie jest zakończona, środki będą nadal zbierane, a my pozostajemy w kontakcie z Ukrainą a także polskimi organizacjami i w przyszłości będziemy się starali również odpowiadać na najbardziej widoczne potrzeby.

Aby umożliwić zakupienie takich opatrunków w krótkim czasie i dostarczenie ich na Ukrainę nawiązano współpracę z polskimi organizacjami, które się specjalizują obecnie w docieraniu z pomocą na Ukrainę: Medycyna Praktyczna i Instytut Ratownictwa Medycznego. Medycyna Praktyczna jest wiodącym polskim wydawcą literatury fachowej, największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy. Instytut Ratownictwa Medycznego powstał w 1998 r. z inicjatywy lekarzy pogotowia ratunkowego, ratowników TOPR, GOPR i PZM. Te instytucje organizują zbiórkę materiałów opatrunkowych, leków, narzędzi i zestawów chirurgicznych oraz funduszy na ich zakup dla szpitali w Charkowie, Kijowie, Odessie i Lwowie, a także zespołów ratowniczych pracujących w obszarach objętych działaniami wojennymi, gdzie pomoc jest szczególnie potrzebna.

Dary z Wileńszczyzny nie będą transportowane na Litwie, za pośrednictwem wymienionych organizacji zostaną zakupione w Polsce i będą one przekazywane do konkretnych placówek w Ukrainie w odpowiedzi na ich aktualne zapotrzebowanie. Dzięki temu mamy pewność, że będzie to pomoc celowa, interwencyjna, która odpowie na najpilniejsze potrzeby.