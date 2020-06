Wileńskie plaże gotowe do sezonu

Wilno to jedyna stolica w krajach bałtyckich, która nie ma dostępu do morza. Do Bałtyku mamy około 4 godzin jazdy, więc co robić w gorące dni? Stąd tak popularne są miejskie kąpieliska, których Wilno ma aż 5 – dwie plaże w Wołokumpi, w Żirmunai, nad jeziorem Sałata oraz na Zielonych Jeziorach.

Po latach oczekiwań, Wilno w końcu zainwestuje w publiczne toalety przy plażach.

Już się pojawiły w Żirmunai i na Zielonych Jeziorach. Wypoczywający będą mogli korzystać z nich za darmo. Również na innych oficjalnych kąpieliskach mają się pojawić szalety.