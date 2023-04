Wileński Teatr Stary przywrócił do repertuaru część sztuk prorosyjskich twórców

Wiceminister kultury Vygintas Gasparavičius mówi, że teatr nie reaguje na uwagi ministerstwa.

„Dostrzegamy pewne miotanie się kierownictwa w kontekście wojny na Ukrainie. Stale zwracamy uwagę na teatr, teatr ma poważne zadania do wykonania. Widzimy, że po zatoczeniu pewnego koła znów jesteśmy w jakiejś szarej strefie: zamiast szybkich, poważnych zmian mamy to, co mamy. Ta nasza tolerancja i życzliwość nie jest w pełni doceniana” – skomentował wiceminister w radiu LRT.

Ministerstwo Kultury obiecuje dalsze rozmowy na temat repertuaru z dyrekcją teatru.

Spektakl „Górka” oparty na twórczości współczesnego rosyjskiego pisarza Aleksieja Żytkowskiego, który nakazano usunąć w styczniu, zostanie ponownie pokazany 22 kwietnia, w dniu urodzin Lenina, które obchodzone są w Rosji, na scenie Wileńskiego Teatru Starego. Dyrektor teatru Olga Polewikowa A. Żytkowskiego uważa za opozycjonistę reżimu.

Jak podaje LRT, pokazany zostanie także spektakl „Modlitwa Pamięci”, oparty na twórczości Grigorija Gorina.

W repertuarze pozostaje również sztuka Juliany Laikowej „Królik Edward”. W 2021 roku reżyserka sztuki wystawiła „Białą gwardię” w Teatrze Łunaczerskim w Sewastopolu na Półwyspie Krymskim.

W teatrze grana jest również muzyka kompozytora Witalija Istomina, klienta rosyjskiej agencji praw autorskich RAO.

Już w styczniu tego roku teatr odmówił pokazania spektakli „Walia” opartych na twórczości Wasilija Szukszyna, „Utopii” Michaiła Durnienkowa, „Lodu” (na podstawie powieści Władimira Sorokina). Zrezygnowano także z wystawiania spektakli „Koci dom”, „Przeklęta miłość”, „Górka”.

Teatr poinformował, że tworzy grupę roboczą, która będzie na bieżąco monitorować zmieniającą się sytuację na świecie, a w przypadku pojawienia się nowych okoliczności niezwłocznie reagować na zmiany w składzie repertuaru.