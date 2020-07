Wileński Teatr Mały od sierpnia w Więzieniu na Łukiszkach

„Byliśmy zmuszeni myśleć inaczej, dostosować się. Dlatego w nowy sezon witamy inaczej niż dotychczas – w odmiennej, może nawet nieco niezręcznej przestrzeni” – mówi Simonas Keblas, szef działu kreatywnego Wileńskiego Teatru Małego.

Jak poinformował we wtorek teatr, podczas cyklu wydarzeń „Atsiverti”, od 20 sierpnia widzowie będą mogli odwiedzić kompleks więzienny na Łukiszkach, aby zobaczyć spektakle reżyserowane przez Gabrielė Tuminaitė, w tym „Marti” i „Samobójcę”, a także wystąpienie „Čia nebus mirties”, którego premiera planowana jest na październik.

Spektakt „Fantazja” G. Tuminaitė zaprosi widzów do innej przestrzeni – dziedzińca Pałacu Chodkiewiczów.

„Wyrzucono nas z teatru, ale choć wydawało się nam to tragedią, otworzyło nam to duże pole do popisu. Każdy z nas zyskał nowe doświadczenia i przemyślenia, dzięki którym wracamy do teatru w całkowicie przeobrażonej formule” – mówi reżyserka G. Tuminaitė o skutkach kwarantanny.

Podczas inscenizacji znanego opowiadania Žemaitė pt. „Marti” atmosfera i charakter więzienia na Łukiszkach dostarczą niezwykłych wrażeń.

Według G. Tuminaitė kompleks więzienny na Łukiszkach będący swego rodzaju kapsułą czasowu nadaje się zarówno do struktury, jak i do atmosfery spektaklu „Samobójca” Nikołaja Erdmana. Sztuka opowiada historię Semiona Podsekalnikowa, który mieszka w sowieckim mieszkaniu komunalnym wraz z żoną i teściową, gdzie kłóci się o kiełbasę wątrobową i decyduje na samobójstwo.

Według G. Tuminaitė zarówno „Marti”, jak i „Samobójca” wpasowują się do architektury kompleksu więziennego na Łukiszkach.

Wileński Teatr Mały dołączy także do cyklu „Sezon letni 2020”, w ramach których odbędzie się spektakl G. Tuminaitė „Fantazja”. To opowieść, w której bohaterowie zamieniają stroje, zamieniają się rolami i stale znajdują się w sytuacjach komicznych nieporozumień.

26 sierpnia rytm i duch spektaklu „Fantazja” poczuć będzie można na dziedzińcu Pałacu Chodkiewiczów, gdzie towarzyszyć mu będzie muzyka na żywo grupy „Kabloonak” oraz elementy tańca „Vogue” w choreografii Raidasa Petrauskasa.