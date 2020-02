Wileńska Prokuratura Okręgowa: porwania dziewczynki nie było

vdu

Prokuratura Generalna poinformowała o umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanego porwania dziewczynki, do którego miało dojść 15 stycznia wieczorem w Karolinkach. Decyzję podjęto „po dokładnym zbadaniu i ocenie danych zebranych w czasie dochodzenia przedprocesowego” oraz stwierdzeniu, że do żadnego przestępstwa w tej sytuacji nie doszło.

Przypomnijmy, w środę, 15 stycznia, o godz. 19.15 policja otrzymała zawiadomienie o porwaniu dziecka. Mężczyzna, który dzwonił na numer alarmowy powiadomił, że w Karolinkach, nieopodal wieży telewizyjnej podeszli do niego dwaj chłopcy i powiedzieli, że byli świadkami porwania. Dziewczynka w wieku 11–12 lat została rzekomo wsadzona do samochodu nieznanej marki. Auto miało żółte tablice rejestracyjne – mogła więc być to taksówka lub zagraniczna rejestracja.

Poszukiwania dziecka trwały całą noc, jednak jeszcze w połowie stycznia policja nie wykluczała, że mógł to być fałszywy alarm. Nie było żadnych innych świadków ani też nikt nie zgłosił zaginięcia dziecka. Dlatego policja sugerowała zakończenie śledztwa.

Zdaniem szefa stołecznej policji Sauliusa Gagasa, dzieci, które zgłosiły porwanie, mogły zinterpretować wydarzenie na swój własny sposób.

Śledczy podkreślili, że dzieci, które poinformowały mężczyznę o domniemanym zdarzeniu, nie podlegają odpowiedzialności karnej za przekazanie fałszywej informacji – takie prawo obowiązuje osoby powyżej 14. roku życia.