Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza na spływ kajakowy

W sobotę wieczorem o godz. 18:00 (czasu litewskiego; godz. 17:00 czasu polskiego) podczas Godziny „W” uczestnicy oddadzą hołd poległym minutą ciszy, po czym odbędzie się ognisko z pieśniami powstańczymi i patriotycznymi. Także uczestnicy zapoznają się z historią Krystyny Krahelskiej, znaną jako Syrenka Warszawska, która zginęła w powstaniu.

Wpisowe za udział wynosi – 15 EUR. Sprzęt turystyczny (namiot, śpiwór) i wyżywienie – we własnym zakresie. Kajaki, pole namiotowe, transport z miejsca noclegowego do samochodów zapewnia organizator. Na spływ zapraszamy uczestników pełnoletnich, młodsi niż 18 lat muszą być z pełnoletnią osobą towarzyszącą.

Biała Hańcza (lit. Baltoji Ancia) – wypływa z jeziora Hańcza (Ancia), długiego i wąskiego jeziora o długości 11 km. Za miejscowością Kapciamiestis rzeka płynie w głębokim wąwozie, a wrażenie jest niesamowite: strome, dzikie zbocze, łoskot wody w dole, biel piaszczystego dna – dziewiczy, urzekający krajobraz. Dalej koryto rzeki rozszerza się i na odcinku 8 km ma szerokość 200-300 m. Jest to spowodowane zbudowaniem zapory wodnej i elektrowni przy ujściu dwóch innych rzek do Białej Hańczy. Na odcinku od zapory do ujścia (4.5 km) Biała Hańcza ma bardzo ostry nurt. Spadek wynosi tu 9.9 m (około 2.2 m/km); w rzece jest dużo głazów. Bystrza, zakręty, powalone drzewa, to najbardziej emocjonujący odcinek na całej trasie. Na koniec Biała Hańcza wpada do Niemna.

Trasa ta jest średniej ciężkości. Pierwszego dnia kajakowicze mają do przepłynięcia 13 km, natomiast drugiego 19 km.

Zgłoszenia należy wysyłać pod adresem wilnomp@gmail.com, lub pod numerem +370 64 864 983 do 30 lipca.

Wydarzenie jest współfinansowane przez Ambasadę RP w Wilnie.