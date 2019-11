Wileńska Filia UwB nie będzie już współpracować z rosyjskimi uczelniami

vdu

W rozmowie z Radiem Wilno dyrektor filii UwB mówił o działalności uniwersytetu, odniósł się również do kwestii, które poruszaliśmy w portalu zw.lt w rozmowie z dr. hab. Jarosławem Wołkonowskim. Na początku października, Wołkonowski w rozmowie z portalem skrytykował niektóre z posunięć byłej dziekan dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, w tym wysyłanie studentów na szkolenia do Kaliningradu.

Niedługo potem długoletni wykładowca filii, który doprowadził do jej rejestracji na Litwie przestał być pracownikiem uczelni.

W rozmowie z Radiem Wilno Adam Doliwa potwierdził, że Jarosław Wołkonowski został zwolniony i że jest to decyzja rektora UwB. Odniósł się również do kwestii współpracu wyleńskiej filii UwB z uczlniami w Rosji: w Kaliningradzie i Smoleńsku.

– Z punktu widzenia uniwersytetu, który jest jednostką naukową, całkowicie apolityczną, nie ma znaczenia z przedstawicielem jakiego państwa współpracujemy. (…) To nie jest współpraca z rządem, to jest współpraca z uczonymi. Powiem jednak otwarcie – rozumiem ten kontekst. Dlatego podjąłem już decyzję, by tej współpracy z rosyjskimi uczelniami zaniechać. Wydaje mi się natomiast, że jest sensowne pokazywanie naszym studentom kultury zachodnioeuropejskiej, dlatego chciałbym naszych studentów skierować za Zachód – powiedział Doliwa, podkreślając, że decyzję podjął z powodów pragmatycznych, a nie politycznych .