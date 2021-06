Więzienie na Łukiszkach ponownie otwarte dla zwiedzających

„Więzienie na Łukiszkach, które nazwaliśmy Więzieniem na Łukiszkach 2.0, co oznacza że jest jego lepszą wersją, zaczyna swoje nowe życie i otwiera się na publiczność i miasto Wilno” – powiedział dziennikarzom Martynas Butkevičius. przedstawiciel firmy eventowej „Aštuntas elementas” i założyciel agencji muzycznej „8 Days A Week“. To właśnie jego firma wygrałpa w marcu przetarg na czasowy wynajem kompleksu więziennego. Umowa dzierżawy obowiązuje do końca marca roku 2023.

Według słów M. Butkevičius na terytorium kompleksu obecnie działa i tworzy już ponad 250 artystów, którzy mają już lub kończą urządzać swoje warsztaty artystyczne i pracownie.

Na terytorium kompleksu więziennego działa także bar.

„Pewna część terytorium będzie otwarta każdego pięknego dnia od 12 w południe do czasu, gdy bar będzie mógł pracować. W tej chwili – do godziny 12 w nocy” – powiedział M. Butkevičius.

Według przedstawiciela „Aštuntas elementas” działać będzie nie tylko bar, ale także street food i organizowane będą wycieczki z przewodnikiem.

„Wycieczki rozpoczęły się kilka dni temu, emocje szaleją, nie mamy już wolnego miejsca na weekend – zarówno w dzień, jak i w nocy. Istnieją dwa różne formaty. Zasadniczo są one połączone, jeden dopełnia drugi, ale zupełnie inne wrażenia wynosi się z wycieczki w dzień a inne w nocy”- powiedział M. Butkevičius.

Chociaż najem terenu jest czasowy to mer Wilna Remigijus Šimašius wyobraża sobie, że w przyszłości miejsce to można pozostawić w obecnym stanie i nic nie zmieniać.

„Może w ogóle nic nie zmieniać tutaj koncepcyjnie, może pozostawić to tak jak jest i to właśnie ludzie, którzy tutaj przebywają tchną życie w to miejsce. Myślę, że potrzeba co najmniej pół roku, aby wszystko się wyjaśniło, a potem będzie można podjąć decyzję, czy robić wszystko w dotychczasowym stylu czy wszystko fundamentalnie zmienić”- powiedział R. Šimašius.

Formalnie teren więzienia na Łukiszkach należy do „Turto bankas”, więc decyzję o przyszłości kompleksu będzie musiał podjąć rząd.

Kompleks więzienny na Łukiszkach, który powstał w 1904 roku, składa się z sześciu budynków: cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, pomieszczeń administracyjnych, produkcyjnych, więzienia, więzienia-szpitala, muru-ogrodzenia z posterunkiem kontrolnym. Cały kompleks został wpisany do Rejestru Dóbr Kultury i maj status narodowego dobra kultury.

Kompleks służył jako więzienie do lata 2019 roku, później odbywały się w nim wycieczki, więzienie służyło jako atrakcyjna przestrzeń dla zagranicznych seriali i filmów. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o przyszłości kompleksu, Turto Bank zdecydował się go wydzierżawić.

na podst. madeinvilnius.lt