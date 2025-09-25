Więcej mieszkań socjalnych w rejonie wileńskim

Z myślą o zwiększeniu dostępności mieszkań socjalnych i poszerzeniu możliwości zakwaterowania osób i rodzin uprawnionych do pomocy w najmie, samorząd planuje nabyć jeden lokal jednopokojowy oraz cztery dwupokojowe, które zostaną przeznaczone na potrzeby mieszkaniowe. Zakup podzielono na pięć części – zgodnie z wielkością mieszkań i wymaganiami technicznymi.

– „Rozwój zasobu mieszkań socjalnych to jeden z priorytetów samorządu. Z roku na rok rośnie liczba rodzin, które chcą trafić na listę uprawnionych do pomocy w najmie. Wysokie ceny nieruchomości sprawiają, że wielu mieszkańców nie może pozwolić sobie na zakup własnego lokum. Mimo realizowanych inwestycji w budowę i zakup mieszkań socjalnych, w rejonie wileńskim wciąż brakuje ich wystarczającej liczby. Musimy zapewnić, by każdy mieszkaniec – niezależnie od sytuacji społecznej czy ekonomicznej – mógł żyć bezpiecznie i godnie” – podkreśla mer rejonu Robert Duchniewicz.

Na koniec br. zasób mieszkań socjalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego obejmuje 104 lokale. Na mieszkanie czeka 224 osoby lub rodziny (dane z Systemu Informacyjnego Pomocy Społecznej dla Rodzin). Choć większość starostw dysponuje co najmniej jednym lokalem socjalnym, niedobory utrzymują się w Suderwie, Bujwidzach, Duksztach, Miednikach i Rukojniach.

– „Rozszerzanie zasobu to nie tylko narzędzie wsparcia, ale i gwarancja sprawiedliwości społecznej. Prawo do mieszkania spełniającego podstawowe potrzeby dotyczy każdego. Szczególnie ważne jest to dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin wielodzietnych, których możliwości zapewnienia sobie lokum są zwykle najbardziej ograniczone” – zaznacza wicemer Algis Vaitkevičius.

Warunki zakupu

Tryb : ogłoszone negocjacje.

: ogłoszone negocjacje. Termin złożenia ofert : do 6 października 2025 r., godz. 15:00.

: do 6 października 2025 r., godz. 15:00. Miejsce składania ofert: Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, ul. Rinktinės 50, Wilno (parter, okienko przyjmowania dokumentów).

Kontakt w sprawie postępowania