Wiceszef MSZ RP: Litwa jest naszym wielkim przyjacielem

Fot. Roman Niedźwiecki

Podsekretarz w rozmowie z zw.lt podkreślił, że Polska i Litwa są dziś w bardzo dobrych stosunkach.

„Mamy nadzieję, że w takim dobrym dialogu uda się rozwiązać kwestie, które dotychczas nie zostały rozwikłane. Wszyscy wiemy, o co chodzi – o nazewnictwo polskich miejscowości, o nazwiska Polaków mieszkających na Litwie, kwestie szkolnictwa. Głęboko wierzymy, że w tym dialogu z Litwą uda się wypełnić te zobowiązania, które 30 lat temu zostały zapisane w Traktacie o dobrym sąsiedztwie, bo to jest podstawa naszych dalszych działań. Głęboko wierzę, że z nową administracją, także prezydencką, ten dialog będzie postępował” – wyznaje Przydacz.

W umocnieniu stosunków polsko-litewskich może pomóc fakt, że ministrami spraw wewnętrznych i komunikacji Litwy zostali przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Jarosław Narkiewicz.

„Stosunki polsko-litewskie, jak już mówiłem wcześniej, są bardzo ważne, dlatego współpracujemy z każdym rządem litewskim. Fakt, że mniejszość polska i jej partia jest jednak organizacją litewską, czyli jej działacze są obywatelami Litwy. To, że są oni częścią rządu, może mnie napełniać dumą jako Polaka. Cieszę się i jestem dumny, że Polacy stają się częścią kraju, że są zintegrowani, że stają się elitą. Wszyscy się zgodzimy, że bycie ministrem w rządzie jest pewnego rodzaju wyróżnieniem. Jako Polak się cieszę, że moi współbracia poprzez lojalną współpracę w tym rządzie dochodzą do najwyższych stanowisk” – przyznaje polityk.

Przydacz wspomniał też, że miał dziś rozmowę z wiceministrem MSZ Litwy Dariusem Skusevičiusem, którą nazwał bardzo produktywną.

„Nasze oczekiwania są stałe i zostały wyartykułowane wobec rządu litewskiego, bez wzglądu na to, kto sprawuje konkretny urząd. Nam wydaje się, że zgodnie z przyjętymi standardami o ochronie mniejszości narodowych, zgodnie z zapisami Traktatu o dobrosąsiedzkich stosunkach między Polską a Litwą, należy dać uprawnienie mieszkającym tutaj Polakom do zapisywania nazwisk w ich własnym języku. Powinni dać analogiczne prawa, jakie otrzymują mniejszości narodowe w Polsce. Liczymy na to, że w dzisiejszych warunkach uda się w końcu doprowadzić do zakończenia tego przydługiego dialogu w sprawie tych problematycznych kwestii. Moglibyśmy już zacząć dyskutować o innych, bardziej istotnych kwestiach, jak np. bezpieczeństwo” – uważa wiceszef polskiego MSZ.

Przydacz wziął też udział w konferencji Valdasa Adamkusa. Według niego, jest to bardzo ważne wydarzenie.

„Bardzo dobrze, że ta konferencja jest organizowana pod patronatem Valdasa Adamkusa, postaci ważnej, szanowanej – także w Polsce. Wszyscy pamiętamy doskonałe relacje, w tym osobiste, pomiędzy prezydentami Adamkusem i Kaczyńskim. Pamiętamy też, jak też wiele rzeczy wspólnie, przy dobrej współpracy polsko-litewskiej, udawało się zrealizować przede wszystkim na Wschodzie. Odpowiadam za politykę wschodnią, czyli problemy takich krajów, jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja, państwa Kaukazu. O tym rozmawialiśmy w czasie konferencji, mówiliśmy o przyszłości partnerstwa wschodniego. Mamy dziś 10-tą rocznicę powołania tej inicjatywy do życia, Polska do tego nawoływała” – wspomniał wiceszef.

„Litwa jest naszym wielkim przyjacielem, chcemy działać w zespole z naszymi partnerami, próbować wypracować nowe koncepcje rozwoju na Wschodzie tak, aby przyciągać partnerów, którzy widzą swoją przyszłość z Europą, pod kątem standartów socjalnych i prawnych oraz sytuacji gospodarczej. Chcemy, aby te państwa były jeszcze bardziej gotowe na współpracę z Europą” – dodaje.

Przydacz w trakcie konferencji Adamkusa udział w panelu dotyczącym przyszłości Europy Wschodniej w kontekście partnerstwa wschodniego.

„To jest mój główny „message” – dobra współpraca państw regionu jest konieczna. Państwa Europy Środkowej, Północnej i kraje bałtyckie powinny ze sobą koordynować stanowiska, współpracować na rzecz wsparcia Ukrainy w jej procesach reformatorskich, pomagać Mołdawii czy Gruzji w trakcie implementacji standartów europejskich. Zwracajmy uwagę na np. współpracę Krajów Kaukazu z Białorusią” – twierdzi przedstawiciel polskiego MSZ.

Przydacz odwiedzi również Zlot Związku Harcerzy Polskich na Litwie. Wiceszef MSZ twierdzi, że działania harcerzy należy oceniać jak najlepiej.

„Obserwuję działalność polskich harcerzy tutaj na Litwie i jestem absolutnie dumny z ich postawy, a także działalności wychowawczej. To są ludzie, którzy często dbają o pamięć, o groby. Widziałem wielokrotnie sprzątaną przez nich Rossę. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Pod ich kątem wychowawczym i chęci dbania o pamięć historyczną to są absolutnie fantastyczni ludzie. Należy im się szacunek i wsparcie – jak ze strony państwa litewskiego, które zapewnie otrzymują, tak i ze strony Polski. Będąc dziś w Wilnie, nie wybaczyłbym sobie sytuacji, w której nie odwiedziłbym harcerzy podczas ich dużego święta. Wielkie dziękuję za ich postawę i aktywność” – gratuluje podsekretarz stanu MSZ.