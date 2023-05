Wiceszef MSZ RP: deklaracja Rady Europy daje Polsce możliwości działania ws. reparacji wojennych

Wiceszef MSZ przypomniał, że podczas szczytu w Reykjaviku państwa Rady Europy zdecydowały o utworzeniu rejestru szkód, czyli systemu szacowania szkód wojennych, wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie. Organizacja szacująca szkody na Ukrainie będzie miała siedzibę w Hadze.

Mularczyk zauważył, że dzięki zabiegom polskiej delegacji w deklaracji końcowej znalazło się sformułowanie o tym, że „ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, nie podlegają przedawnieniu i obowiązują wszystkie państwa”. Jak podkreślił, dokument stwierdza także, że „tylko poprzez poszanowanie prawa do prawdy, sprawiedliwości, reparacji i gwarancji niepowtarzalności możliwe będzie przezwyciężanie przeszłości”.

„To oznacza, że w deklaracji końcowej szczytu Rady Europy w sposób niebudzący wątpliwości, wszystkie kraje, które się podpisały pod tą deklaracją – a również podpisał się kanclerz Niemiec Olaf Scholz – jednoznacznie potwierdzają, że zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Co więcej, przezwyciężanie trudnej przeszłości, wynikającej z konfliktów – czyli także z konfliktu II wojny światowej – musi się wiązać z prawem do poszanowania sprawiedliwości oraz prawem do zapłaty reparacji wojennych” – powiedział wiceszef MSZ.

Zdaniem wiceministra, deklaracja nie tylko potwierdza jedność i solidarność Europy w obliczu rosyjskiej agresji, ale także wyznacza kierunek działania dla wszystkich innych państw poszkodowanych w wyniku agresji i stwarza „poważne możliwości dla Polski i innych krajów, które były ofiarami II wojny światowej w wyniku niemieckiej agresji i okupacji”.

W tym kontekście Mularczyk zapowiedział działania informacyjne na terenie Niemiec, poświęcone nie tylko polskiemu raportowi o stratach wojennych, ale także o fakcie podpisania przez Olafa Scholza deklaracji po szczycie Rady Europy.

Poinformował, że 22 maja wybiera się do Berlina na spotkanie z posłami wszystkich formacji w Bundestagu, poświęcone m.in. sprawie reparacji, w tym – jak mówił – kwestii nie przedawniania się roszczeń reparacyjnych.

Mularczyk był pytany, czy słowa rzecznika greckiego rządu o reparacjach nie osłabią stanowiska polskiego rządu na arenie międzynarodowej.

Pod koniec zeszłego tygodnia rzecznik greckiego rządu Akis Skercos, zapytany podczas jednego ze spotkań, czy Grecja zamierza pójść za przykładem Polski i stanowczo przedstawić żądania reparacji rządowi niemieckiemu, powiedział, że „problemem dla Grecji nie są dziś niemieckie reparacje, ale kryzys klimatyczny, ataki cyfrowe, problemy związane z przyciąganiem dobrych inwestycji do Europy, aby nie stracić naszej bazy produkcyjnej”.

Mularczyk przypomniał, że po fali krytyki w Grecji Skercos wycofał się ze swoich słów. Zaznaczył, że Polska niezależnie od innych krajów prowadzi „bardzo intensywną akcję informacyjną i polityczną i przygotowuje się do działań prawnych”. „Obserwujemy debatę w Grecji, Włoszech i innych krajach, jesteśmy po spotkaniach z politykami greckimi, prawnikami. Przygotowujemy konferencję na temat odszkodowań z prawnikami greckimi i włoskimi. Nie przywiązywałbym więc wagi do wypowiedzi jednego z polityków” – powiedział.

Zapewnił, że polski rząd jest gotów do współpracy z nowym greckim rządem, który zostanie wyłoniony po zbliżających się wyborach w tym kraju.

Jak wynika z opublikowanego w 2017 r. raportu greckiej Międzypartyjnej Komisji Parlamentarnej ds. Dochodzenia Niemieckich Należności, rząd w Atenach powinien domagać się od rządu niemieckiego 269,5 mld euro odszkodowań za straty poniesione w czasie II wojny światowej.