Wicemarszałek Senatu Maria Koc odwiedziła Gimnazjum im. Wł. Syrokomli

Dyrektor gimnazjum Helena Marcinkiewicz witając gościa przybliżyła historię „Syrokomlówki” – przypomniała, że szkoła istnieje od 65 lat, natomiast status gimnazjum posiada od dwóch lat.

„Mamy 781 uczniów, dwie klasy przygotowawcze, szkołę opuściła już 61. promocja. Cieszą nas wyniki nauczania, nasi absolwenci dostają się na wyższe uczelnie na Litwie i za granicą. Jesteśmy jedną wielką, serdeczną rodziną” – podkreśliła dyrektor.

Dyrektor podziękowała Senatowi RP za wsparcie zespołu „Wilenka”, szkoły, i innych placówek edukacyjnych na Litwie.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Helena Marcinkiewicz

Podczas spotkania w gimnazjum Maria Koc nie kryła wzruszenia.

„Wiele razy byłam w Wilnie, pierwszy raz przyjechałam tu w latach 90-tych, kiedy nie byłam jeszcze politykiem, senatorem. Wilnem się zachwyciłam, ten zachwyt nie mija i nigdy nie minie. Piękne miasto, historyczne, polskie miasto. Wszystkie drogi prowadzą do Wilna” – powiedziała wicemarszałek Senatu.

„Jestem szczęśliwa i Bogu dziękuję, że mnie tutaj dziś przyprowadził. Szkoła jest piękna, bo piękni ludzie tutaj są” – dodała.

Wicemarszałek dziękowała nauczycielom na czele z panią dyrektor. „To państwo decydujecie o tym, że ta szkoła dobrze uczy, przygotowuje młodzież do startu w dorosłe życie. Trzeba wymagać, trzeba zatrudniać najlepszych specjalistów, trzeba zapewnić dobre warunki do nauki. To wszystko tutaj jest i za to bardzo serdecznie dziękuję”.

Wicemarszałek dziękowała także rodzicom za zaangażowanie, pomoc, zainteresowanie i wspieranie szkoły. Polityk zwróciła się także do młodzieży: „Dziękuję wam za to, że jesteście, że uczycie się, że dajecie świadectwo, że polskość jest piękna, że Polskę trzeba kochać, gdziekolwiek się jest na świecie”.

„Tutaj Polacy byli zawsze. Ale przecież wiemy, że 20 mln Polaków żyje poza granicami Macierzy – gdzieś w dalekiej Australii, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie Zachodniej. Te 20 mln daje świadectwo – jestem Polakiem, jestem z tego dumny. I wy dajecie to świadectwo, a jest ono tutaj szczególnie ważne, bo przecież tu była Polska. I ona będzie dotąd, dopóki będą tu Polacy” – podkreśliła Maria Koc.

Kierując swoje podziękowania także do zespołu „Wilenka”, Maria Koc przypomniała, że folklor, śpiewy i tańce ludowe to doskonała promocja polskości.

„Cieszę się bardzo, że Senat RP wspiera Polaków, którzy żyją poza granicami. I wspiera w sposób szczególny Polaków mieszkających na Litwie – wiele jest programów, projektów dedykowanych naszym rodakom na Litwie. Ze 100 mln złotych, które Senat ma na pieczę nad naszymi rodakami za granicą, ponad 16 mln trafia na Litwę. To dużo, zważywszy, że Polacy żyją na wszystkich kontynentach i musimy te środki jakoś równomiernie rozgospodarować. Wiemy jednak, że tutaj serca Polaków biją w sposób czysty i bezinteresowny” – mówiła Maria Koc.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Maria Koc

Wicemarszałek opowiedziała zgromadzonym o odbywającym się przed paroma dniami Forum Polonijnym w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jego hasłem przewodnim było w tym roku „Dobrze być Polakiem”.

„Dobrze jest być Polakiem. Skoro tylu ludzi na świecie mających polskie korzenie przyznaje się do polskości, to znaczy, że to jest wielka wartość. Dobrze być Polakiem, dobrze stanowić tą jedną wielką narodową wspólnotę. Dobrze się nawzajem wspierać, być razem, kiedy to jest możliwe” – zaznaczyła polityk.

W rozmowie dziennikarzami Maria Koc skomentowała także swój wczorajszy udział w Litewskim Forum Turystyki oraz dzisiejsze spotkanie z wicemerem Wilna Valdasem Benkunskasem.

„Rozmawialiśmy o reaktywacji Wielkiego Gościńca Litewskiego, czyli dawnego pocztowego, handlowego szlaku, który w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów łączył Warszawę i Wilno, jako szlaku turystycznego. Z powodzeniem mógłby on promować walory kulturowe dawnej Rzeczypospolitej. Jest to wielki zasób kulturowy do wykorzystania, który może sprawiłby, że ruch turystyczny z Polski na Litwę i z Litwy do Polski znacząco by się zwiększył” – uważa Maria Koc.

Wicemarszałek pozytywnie oceniła współpracę polsko-litewską, która przynosi wymierne efekty – np. możliwość korzystania z polskich podręczników w klasach początkowych polskich szkół na Litwie.

„Jest dobra współpraca i wola rozmowy ze strony litewskiej. Kiedy siada się do stołu, widać, że rozmowy przynoszą konkretne efekty, i to bardzo cieszy. Współpraca się zacieśnia i nie tylko jeśli chodzi sprawy gospodarcze, sprawy infrastrukturalne. Tu też mamy – Polska i Litwa – wielkie plany. Jeśli chodzi o prawa mniejszości polskiej na Litwie, tutaj też widzimy postęp. Warto rozmawiać, ale dobrze, kiedy te rozmowy przynoszą konkretne wyniki” – powiedziała Maria Koc.