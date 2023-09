Wicemarszałek RP Gosiewska otworzyła w Wilnie wystawę „Warszawa – Mariupol – miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei”

Wystawa „Warszawa – Mariupol – miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei” „ma poruszyć, niektórym osobom otworzyć oczy, a nawet wstrząsnąć, by tych oczu nie zamykano i nie dać zapomnieć o trwającej wojnie” – powiedziała podczas otwarcia Gosiewska, która wraz z przewodniczącym Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem jest inicjatorem powstania ekspozycji.

Prezentowane zdjęcia dokumentują skutki działań wojennych, prowadzonych przez hitlerowskie Niemcy podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku oraz zniszczonego przez Rosjan w 2022 roku ukraińskiego Mariupola i jego okolic.

„To, co widzimy na zdjęciach, to są zbrodnie wojenne, to jest mordowanie ludności cywilnej” – wskazała Gosiewska.

„Musimy o tym pamiętać, musimy o tym głośno mówić, bo pobłażanie, nie rozliczanie zbrodni zachęca kolejnych zbrodniarzy”.