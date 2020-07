WHO: Należy przyzwyczaić się do życia z wirusem jeszcze na parę miesięcy

„Powiedziałabym, że Litwa rzeczywiście bierze pod uwagę zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, być może czasem działała nawet szybciej niż organizacja publikowała swoje zalecenia – zdarzały się takie sytuacje. Dlatego możemy stwierdzić, że sytuacja na Litwie jest pod kontrolą” – mówi Zurlytė.

Z dugiej strony, jak wskazuje przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia bardzo rozczarowujący jest fakt, że w obliczu pandemii koronawirusa WHO opuszcza wiodący kraj, którego wkład finansowy i ekspercki w sytuację zdrowotną na świecie jest ogromny, ważny i znaczący. „Wystąpienie Stanów Zjednoczonych Ameryki może mieć poważne konsekwencje”, ostrzega I. Zurlytė.

Według ekspertki, pomimo że wszystkie kraje na świecie płacą roczną opłatę na rzecz WHO, wkład dobrowolny USA był dotychczas największy. W ciągu roku Waszyngton przekazał setki milionów dolarów do budżetu organizacji. W ubiegłym roku wkład USA wyniósł 415 milionów USD.

Pomimo szybkiego wzrostu liczby infekcji w wielu państwach na świecie, Litwa radzi sobie z pandemią koronawirusa stosunkowo dobrze. Mimo to przedstawicielka WHO wzywa obywateli, aby nie tracili czujności, pamiętali o zaleceniach i przyzwyczaili się do faktu, że problem obecności wirusa w przestrzeni publicznej utrzyma się jeszcze nie jeden miesiąc.