Watykan: Msza przy grobie św. Jana Pawła II w 45. rocznicę jego wyboru

Na mszę przy grobie św. Jana Pawła II przybył ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

Arcybiskup Jędraszewski powiedział, że wybór kardynała Karola Wojtyły był szokiem dla ówczesnego świata.

„Ten wybór spotkał się z entuzjazmem na Placu św. Piotra. Odbił się ogromnym echem także w naszej ojczyźnie, dając – pierwszy raz od 1945 roku – wyraźny znak nadziei, że coś się zmieni” – mówił abp Jędraszewski.

„W ten szczególny dzień gromadzimy się przy jego grobie, by wysławiać Pana Boga za jego życie i posługiwanie, by dziękować Bogu za to, co przez jego niezwykłe poświęcenie całego życia dał Polsce, Kościołowi w Polsce, Kościołowi powszechnemu, całemu światu. Wracamy raz jeszcze do testamentu, jaki nam pozostawił, ciągle ważnego, zawsze aktualnego, nieustannie będącego wyzwaniem dla nas: +Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi+, drzwi Jego królestwa dla waszego dobra i dobra całego świata” – dodał metropolita krakowski.

O godzinie 15 w bazylice Świętego Piotra odprawiona zostanie uroczysta msza rocznicowa, w której uczestniczyć będzie prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornahuser-Dudą.