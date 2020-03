Warsztaty z wiedzy ekonomicznej

vdu

Młodzi uczestnicy warsztatów poznają zasady funkcjonowania rynku finansowego, zdobędą wiedzę na temat działania najważniejszych instytucji rynku finansowego i wykorzystania Ecxela do wyceny instrumentów finansowych oraz dowiedzą się czym są akcje, obligacje i instrumenty pochodne. A przede wszystkim nauczą się poruszać w skomplikowanym świecie finansów.

Warsztaty poprowadzą specjaliści-praktycy w dziedzinie finansów:

Jerzy Karasiuk, Partner w NET GROUP

W latach 2017 – 2019 roku Dyrektor Oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA w Wilnie, wcześniej Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, gdzie odpowiadał za promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami na rynku litewskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie operacyjne w finansach, zarządzaniu aktywami oraz M&A. Przez wiele lat związany z Grupą PZU SA. W latach 2011-2015 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w PZU Lietuva.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik Eurekans Management Development Programme (INSEAD/IESE Business School). Autor licznych artykułów z zakresu inwestycji/M&A publikowanych w prasie finansowej i magazynach m.in. w Harvard Business Review. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych.

Marek Balcerzak, Partner w Data Zoom

W Data Zoom Management Consulting jest Partnerem w obszarze Doradztwa Strategicznego i wspiera zakłady ubezpieczeń w doborze strategii rozwoju, strategii produktowych i cenowych, usprawnianiu modeli zarządzania organizacją oraz dużych transformacji strategicznych.

Od blisko 20 lat związany z sektorem ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada doświadczenie we wspieraniu rozwoju organizacji o zróżnicowanej skali działalności (od 0,5% do 45% udziału w rynku), działających w różnych modelach biznesowych, na rynkach o zróżnicowanym poziomie konkurencyjności. Bezpośrednio przed dołączeniem do Data Zoom Management Consulting odpowiadał za obszar Analiz Strategicznych Grupy PZU w Pionie Strategii Grupy, a wcześniej za nadzór biznesowy nad operacjami zagranicznymi Grupy PZU i operacje reasekuracyjne Grupy PZU i Polish Re.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.