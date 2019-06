Warsztaty dobrych manier pod okiem barona Rosena

vdu

,,Młodzi uważają, że dobre zachowanie jest passe. Mają wrażenie, że wszystko wiedzą, bo mają łatwy dostęp do wiedzy, ale to jest wiedza powierzchowna. Google nie nauczy dobrych manier, ani dobrego zachowania” – powiedział zw.lt baron Piotr Rosen, właściciel majątku w Gaczanach.

Podczas zajęć młodzi mogli się dowiedzieć o tym, jak się zachowywać przy stole, o tematach tabu, których nie powinno się poruszać i in., a także mieli możliwość zwiedzenia majątku barona.

Fot. Joanna Bożerodska

Rosenowie osiedlili się w krajach bałtyckich już w XIII w. Najstarsza siedziba rodu – to istniejący do dziś zamek Gross Roop w miejscowości Straupe na Łotwie (80 km na północ od Rygi, przy drodze do Tartu). Gałąź kurlandzka rodziny zamieszkiwała tam od początku XIII w do 1939 roku, bez przerwy.

Dwór w Gaczanach wybudowano w 1858 roku w miejsce poprzedniego, który stał nieopodal. Ostatnim właścicielem Gaczan przed II Wojną Światową był Piotr Rosen. Urodził się właśnie tu w 1865 roku i zmarł w Wilnie w 1945r.

W okresie II Wojny Światowej przechodzący tędy front sprawił, iż Dwór zajmowali na zmianę sowieci i hitlerowcy.

Fot. Joanna Bożerodska

Po zakończeniu wojny, w czasach litewskiej republiki sowieckiej, Gaczany były kolejno: biurem kołchozu, domem kultury, miejscem zabaw tanecznych i w końcu domem mieszkalnym dla wielu rodzin.

Około roku 1999 obecny właściciel Gaczan, żyjący na emigracji we Francji, potomek rodu Piotr Rosen (wnuk Piotra, urodzony w Polsce w 1947 roku) odzyskał majątek i rozpoczął gruntowny remont Dworu oraz przywracanie do życia otaczającego go parku. Remont trwał 7 lat. W roku 2006 Dwór odzyskał dawny blask.

Dziś jego salony, jadalnia, fitness i siedem sypialni z łazienkami wypełnione są gwarem gości z wielu krajów, o komfort których dba ostatni potomek rodu baronów Rosenów, Piotr Rosen.

Aktualnie Dwór znajduje się na liście zabytków Litwy. Stosowna tablica ustawiona jest przed wjazdem.