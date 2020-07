“Wakacje w Polsce” – Konkurs fotograficzny Instytutu Polskiego w Wilnie

Do udziału w konkursie zapraszani są wszyscy mieszkańcy Litwy, którzy odpoczywali już w Polsce, byli tam na zakupach, przejeżdżali tranzytem w drodze na zachód, czy południe Europy, uczestniczyli w festiwalach muzycznych, filmowych, czy teatralnych. Okazji do odwiedzin Polski jest sporo, tym bardziej, że odległości nie są tak duże a turyści mają do dyspozycji wiele połączeń lotniczych, czy autobusowych. Różnorodność atrakcji turystycznych w Polsce nie pozostawi obojętnym nawet tych podróżników, którzy „widzieli wszystko“. Ośnieżone szczyty Tatr, piękne krajobrazy Bieszczad czy tajemnicze Sudety i Karkonosze, długie i piaszczyste wybrzeże Bałtyku a także tętniące życiem polskie miasta – Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, czy Wrocław…

To już trzecia edycja cieszącego się niezwykłą popularnością konkursu fotograficznego „Wakacje w Polsce“. W ubiegłym roku udział w konkursie wzięło ponad 500 uczestników. W ciągu dwóch edycji konkursu organizatorzy otrzymali ponad tysiąc zdjęć pokazujących zarówno piękno polskiej przyrody, ciekawe zabytki, ale także miło i ciekawie spędzony w Polsce czas.

Żeby wziąć udział w konkursie należy przesłać do organizatorów jedno zdjęcie wykonane przez siebie w Polsce pokazujące piękno polskiej przyrody, ciekawe zabytki i miejsca związane z historią, czy mile i ciekawie spędzony czas. Ze względu na tegoroczne epidemiologiczne ograniczenia w podróży pomiędzy naszymi krajami, zdjęcia mogą być wykonane w latach ubiegłych. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć komisja konkursowa, składająca się z profesjonalnych fotografów, wybierze laureata nagrody Grand Prix, który wybierze się w podróż do Gdańska. Dodatkowo, od 14 do 23 września na profilu Facebook Instytutu Polskiego w Wilnie odbędzie się głosowanie internautów, którzy wybiorą trzy zdjęcia. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Na zgłoszenia i zdjęcia czekamy od 22 czerwca do 13 września 2020 roku pod adresem atostogos.lenkijoje@gmail.com. Każdy uczestnik może wysłać jedno zdjęcie, które należy opisać podając miejsce wykonania zdjęcia, nazwę obiektu, imię i nazwisko autora a także nazwę profilu na portalu Facebook (jeśli uczestnik takowym posiada). 14 września wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane w albumie „Atostogos Lenkijoje / Wakacje w Polsce 2020“ na profilu Facebook Instytutu Polskiego w Wilnie. Głosowanie internautów na najlepsze zdjęcia potrwa do 23 września. Wszystkich laureatów, zarówno zdobywcę Grand Prix, jak i trzech zdobywców nagród publiczności, poznamy 24 września.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://instytutpolski.pl/vilnius/pl/wakacje-w-polsce/ oraz na profilu FB Instytutu Polskiego.

Konkurs „Wakacje w Polsce“ to element wieloletniej kampanii promującej atrakcje turystyczne Polski na Litwie, realizowanej przez Instytut Polski w Wilnie. W jej ramach na ulicach litewskich miast pojawiały się wielkoformatowe reklamy Polskiej Organizacji Turystycznej, realizowane są wystawy plenerowe pokazujące ciekawe miejsca w Polsce, Instytut organizuje także wizyty studyjne dla dziennikarzy litewskich mediów.

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Partnerzy medialni: portal 15min.lt, Telewizja Polska – TVP Wilno, czasopisma o podróżach „Keliauk“, „Kelionės ir pramogos“, „Lėtai apie pasaulį“, radio „Znad Wilii” oraz portal ZW.lt.