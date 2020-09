„Wakacje w Polsce 2020” – Instytut Polski w Wilnie ogłosił zwycięzców

W uzasadnieniu swojego wyboru członkowie jury m. in. napisali:

„Wybrana do nagrody głównej fotografia jest tą, która najbardziej wciąga w przedstawiony świat. Doskonała techniczne. W jednym ujęciu przedstawia piękno polskich gór, z drugiej strony ukazuje dzikość halnego wiatru (być może lawin), które zniszczyły połacie lasu. Oglądając ten obrazek odnosi się wrażenie, że się znajduje w tym miejscu i spogląda na ten widok, a nie na fotografię. Jest w nim wszystko, co zawiera naturalną tęsknotę do gór”.

„Zdjęcie jest nie tylko doskonałe pod względem techniki wykonania – wybrana odpowiednia pora dnia, dobre oświetlenie, ale ma także dwa podstawowe elementy, przypominające Polskę. Jeden – to góry, a drugi, który często jest przeoczany i trochę niedoceniany, to lasy. A tutaj las jest taki prawdziwy, dziki. Takie zdjęcie doskonale nadawałoby się jako dekoracja do domu dla każdego miłośnika przyrody”.

https://pl-pl.facebook.com/Lenkijosinstitutas/posts/3404638326241247?tn=-R

Nagrody publiczności za największą liczbę polubień otrzymują: I miejsce Lina Žydelienė, II miejsce Ovidijus Pamedytis, III miejsce Gintarė Stankauskaitė.

Nagrody specjalne, ufundowane przez Mazury.travel Samorząd Województwa Warmińskio-Mazurskiego, otrzymują Evaldas Činga, Pranas Šarpnickis, Donata Voitkevič, Neringa Venskutonienė i Nerijus Budrys.