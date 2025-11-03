W Żyrmunach powstanie nowa przestrzeń publiczna

Wzniesienie stanie się bardziej dostępne

„Jest to jedna z ostatnich zielonych przestrzeni między gęsto zabudowanymi osiedlami dzielnicy Żyrmuny. Choć wzniesienie i sosnowy las są codziennie wykorzystywane przez mieszkańców do codziennych tras lub rekreacji, ten teren nie jest bezpieczny ani dostosowany do potrzeb ludzi. Projekt pokazuje, jak wrażliwie, zrównoważenie i estetycznie można przekształcić zaniedbaną i trudną do wykorzystania miejską przestrzeń w pełnoprawną przestrzeń publiczną” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Teren ten jest intensywnie wykorzystywany przez mieszkańców, ale nie jest zagospodarowany: strome zbocza, niebezpieczne ścieżki, przestarzała lub niewłaściwa infrastruktura. Po realizacji projektu zapewniony zostanie bezpieczniejszy i wygodniejszy dostęp między ulicami S. Žukausko, Żirmūnų i Minties. Piesi, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z wózkami będą mogły swobodnie przechodzić przez wzniesienie. Zostaną zbudowane nowe plac zabaw dla dzieci, strefa sportowa, miejsce spotkań społeczności i przestrzeń do relaksu w sosnowym lesie, a także punkt widokowy.

„Największym wyzwaniem projektu było zagospodarowanie trudnego terenu wzniesienia w taki sposób, aby zachowało ono swój naturalny charakter, a jednocześnie stało się dostępne dla wszystkich. Stworzony system ścieżek to jedno z kluczowych osiągnięć infrastrukturalnych. Wszystkie rozwiązania opierają się na zwyczajach użytkowników tego terenu i dążeniu do zachowania pięknych, starych roślinności, sosnowego lasu oraz stulatniej lipy” – powiedziała Laura Joffė, dyrektorka spółki deweloperskiej „Vilniaus Vystymo Kompanija”.

Nowa infrastruktura: ścieżki, amfiteatr i plac zabaw

Po renowacji publiczna przestrzeń zastąpi stare, wydeptane ścieżki nowym systemem wyraźnie wytyczonych tras. W niektórych miejscach ścieżki będą miały drewniane schody na palach, chroniące korzenie drzew, a w innych – łagodne serpentyny, dostosowane także do wózków dziecięcych i osób z niepełnosprawnościami. Cała infrastruktura ścieżek zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby była jak najbardziej dostępna i nie naruszała naturalnego terenu.

Ścieżka doświadczeń: panorama, amfiteatr, plac zabaw

Jednym z głównych elementów nowej przestrzeni będzie drewniana ścieżka piesza z punktem widokowym na górnej tarasie wzniesienia. Ścieżka ta nie tylko połączy różne części terenu, ale stanie się także swoistym szlakiem doświadczeń – wijącym się wśród drzew, dostosowanym do istniejących pni, delikatnie oświetlonym wieczorem. Z punktu widokowego rozciąga się widok na panoramę dzielnicy Antokol.

Niżej, obok stadionu Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie, powstanie strefa aktywnego sportu – zostaną zainstalowane urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, strefa do street workoutu, boiska do siatkówki. W środkowej części wzniesienia zaplanowano łąkę wspólnotową z amfiteatrem – niewielką tarasową przestrzenią z drewnianymi ławkami, przeznaczoną do odpoczynku, małych wydarzeń i spotkań towarzyskich. Obok pojawią się leżaki, trawniki do pikników lub po prostu do spokojnego wypoczynku.

Plac zabaw dla dzieci zostanie zlokalizowany w tym samym miejscu, w którym dzieci bawią się obecnie, ale będzie to miejsce znacznie bardziej nowoczesne i lepiej wkomponowane w otoczenie. Zostanie podzielony na dwie strefy: w jednej pojawi się kolorowa, gumowa nawierzchnia i dynamiczne, bezpieczne urządzenia, a w drugiej – piaskownica z drewnianymi platformami, hamakiem i altaną. Wokół strefy zabaw zaplanowano długi, obsadzony roślinami, ławki, które nie tylko wyznaczą granice przestrzeni, ale także zapewnią rodzicom wygodne miejsce do odpoczynku w cieniu, w pobliżu dzieci.

Realizacja projektu

Projekt zagospodarowania terenu opracowała spółka deweloperska „Vilniaus vystymo kompanija” na zlecenie stołecznego samorządu. W skład zespołu projektowego weszli: liderka projektu Viktorija Bogdanovienė, Justė Sakalauskaitė, architekci Paulius Jonys i Rūta Astasevičiūtė, architekt krajobrazu Dovilė Milevska, inżynierowie Vaidas Kisielius, Tadas Kundrotas i Aivaras Burokas, a rozwiązania konstrukcyjne opracowali Nikolaj Moškov i Kęstutis Sakalauskas.

Prace budowlane mają rozpocząć się w 2026 roku, a zakończyć latem 2027 roku.