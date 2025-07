W Żyrmunach powstanie nowa przestrzeń publiczna do rekreacji i sportu

Skwer w Żyrmunach o powierzchni 1,36 ha zaplanowano kompleksową modernizację istniejącej infrastruktury – wymianę zużytych chodników i schodów oraz stworzenie nowoczesnych stref sportu i rekreacji.

„Skwer w Żyrmunach stanie się kolejnym mocnym punktem na mapie odnawianych przestrzeni publicznych Wilna. Im więcej stworzymy przestrzeni do aktywnego wypoczynku i sportu, tym wygodniej, aktywniej i zdrowiej będą żyli mieszkańcy naszego miasta” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Wyjątkowość skweru – ścieżka w formie znaku nieskończoności

Teren przy ul. Žirmūnų 111B otaczają budynki mieszkalne i garaże; mieszkańcy najczęściej wykorzystują go do spacerów i wyprowadzania psów. Odnowiona przestrzeń publiczna otworzy nowe możliwości rekreacji i wypoczynku dla każdego mieszkańca tej dzielnicy.

„Nasi doświadczeni projektanci zaprojektowali tę przestrzeń publiczną, integrując specyfikę lokalną i potrzeby mieszkańców. W przestrzeni przewidziany jest szeroki wachlarz aktywności – od spokojnych stref wypoczynkowych z leżakami i ławkami po place zabaw i boiska sportowe. Jako wykonawcy projektu dbamy o najwyższą jakość prac i ich terminową realizację. Mamy nadzieję, że ta przestrzeń stanie się miejscem przyciągającym i wzmacniającym wspólnotę Żyrmun” – powiedziała Laura Joffė, dyrektorka spółki deweloperskiej „Vilniaus vystymo kompanija”.

fot. zdjęcie ilustracyjne

Przyszły skwer wyróżni się zróżnicowaną rzeźbą terenu: będzie podzielony na dwie tarasy – górną, bliżej budynków mieszkalnych, i dolną, bliżej ul. Kareivių. Dolna tarasa będzie sercem tej przestrzeni, gdzie połączą się różnorodne aktywności. Górna i dolna tarasa zostaną połączone pochylnią przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami dziecięcymi. Na jej szczycie zaprojektowano niewielki taras widokowy – najwyższy punkt przestrzeni, z którego rozciąga się widok na najciekawszą część – edukacyjną ścieżkę rowerową w kształcie ósemki lub znaku nieskończoności. W jej wnętrzu zaplanowano place zabaw dla starszych dzieci.

Część pochylni przylegająca do ścieżki rowerowej ozdobiona będzie murkiem oporowym z malowidłem.

Przestrzeń różnorodnych aktywności

Na górnej tarasie zaplanowano odnowienie placu w kształcie rombu – stare kostki brukowe zostaną zastąpione nowymi, o różnych kolorach i fakturach. Obok ścieżek powstaną „wysepki” z ławkami. W miejsce obecnych schodów prowadzących z placu romboidalnego do placu zabaw wykonawcy zbudują bezpieczną pochylnię. Stary plac zabaw zostanie zastąpiony nowym, z nawierzchnią z gumy EPDM, przeznaczoną dla najmłodszych dzieci. Dla starszych dzieci plac zabaw zaprojektowano na dolnej tarasie.

W zachodniej części skweru powstanie duża strefa sportowa. Obecne boisko do koszykówki było zaniedbane – jego nawierzchnia została zdeformowana przez korzenie drzew. W miejsce zniszczonego boiska zaprojektowano połowiczne boisko do koszykówki z bezpieczną gumową nawierzchnią. Obok boiska zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Na terenie zinwentaryzowano 248 drzew oraz oceniono 728 m² zarośli. W ramach prac porządkowych zostanie usuniętych 30 drzew, które nie nadają się do zachowania – są w złym stanie, spróchniałe, powalone, zacienione. Przestrzenie na zboczach zostaną oczyszczone z samosiewów. W ramach nasadzeń pojawi się 53 nowe drzewa – jarzębiny, głogi, klony, brzozy i lipy – które wzbogacą i urozmaicą obecny skład gatunkowy. Przy skrzyżowaniach nowo budowanych ścieżek i strefach odpoczynku zostaną nasadzone kompozycje krzewów – w sumie 1588 sztuk, które zajmą powierzchnię 520 m².

Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 1,68 mln euro. Po przygotowaniu projektu wykonawczego, rozpoczęcie prac planowane jest na koniec 2025 roku, a zakończenie – do końca 2026 roku.