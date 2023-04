W związku z lipcowym szczytem NATO w Wilnie loty na wileńskim lotnisku są odwołane – linie lotnicze nadal sprzedają bilety

W piątek rano linie lotnicze Ryanair nadal sprzedawały bilety lotnicze z Wilna na lotnisko Londyn-Stansted 12 lipca o godz.11:25. Nadal można nabyć bilety ze stolicy do Aten 12 lipca o godz. 6:10, lub na grecką wyspę Korfu 12 lipca o godz. 13:45.

Wizz Air nadal sprzedaje bilety lotnicze na 12 lipca o godz. 6:55 do Eindhoven (Holandia), 11 lipca o godz. 17:00 do Barcelony, 12 lipca o godz. 6:10 do Kutaisi (Gruzja).

Tadas Vasiliauskas, rzecznik prasowy wileńskiego lotniska, powiedział „15min”, że linie lotnicze otrzymały już wszystkie informacje o planowanych ograniczeniach i przesuwają niektóre loty, a niektóre wciąż sprzedają bilety na te dni.

Zdaniem T. Vasiliauskasa, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, ograniczenia lotów ze względu na szczyt NATO w Wilnie uważane są za szczególne okoliczności niezależne od przewoźnika, w związku z czym linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty pasażerom odszkodowań za straty poniesione w związku z odwołanym lotem.

Ministerstwo Transportu poinformowało wcześniej w kwietniu, że podczas szczytu Sojuszu, biorąc pod uwagę wymogi bezpieczeństwa NATO, od godziny 11 lipca godz. 12:00 do 12 lipca godz. 14:00, będą zabronione wszystkie loty w przestrzeni powietrznej w promieniu 30km od hali wystawowej Litexpo, gdzie odbędzie się szczyt.