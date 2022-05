W. Zełenski: Nasze miasta są zniszczone, nasze morze jest zablokowane, ale my pozostajemy wolni

„Na to pytanie, odpowiadam od dłuższego czasu, szczególnie przez ostatnie 93 dni, kiedy staram się dać mojemu krajowi wszystko, czego potrzebuje, abyśmy mogli przetrwać, obronić naszą wolność i zwyciężyć” – mówił Zełenski.

Moja odpowiedź jest pragmatyczna, powiedział prezydent, przede wszystkim: broń zlikwiduje techniczną i liczebną przewagę rosyjskiego wojska, sankcje powstrzymają dopływ pieniędzy do terroryzmu i rosyjskie finanse, które pozwolą Ukrainie zachować normalność w czasie wojny .

„Ważne jest objęcie sankcjami i konfiskata całego rosyjskiego mienia, które powinno zostać przeznaczone na odbudowę wszystkiego, co zniszczyła armia rosyjska. Kolejnym celem jest powołanie sprawiedliwego trybunału dla osądzenia wszystkich przestępców, którzy zabijali, torturowali i gwałcili. Niezbędna jest budowa skutecznej architektury bezpieczeństwa, która zapobiegnie takim wojnom. To wszystko pozwoli przywrócić normalne, spokojne życie w naszym kraju” – dodał Prezydent Ukrainy.

„24 lutego wybuchła wojna na pełną skalę i 18-letni rosyjscy chłopcy wkroczyli do naszego kraju, weszli do naszych domów, by zabijać, torturować, gwałcić. Dokładnie trzy miesiące później, 24 maja, 18-latek wszedł do szkoły w Teksasie i zabił 19 dzieci i dwoje dorosłych” – stwierdził Zełenski. „Żyjemy w strasznych czasach, kiedy Amerykanie składają kondolencje Ukraińcom z powodu śmierci na wojnie, a Ukraińcy Amerykanom z powodu śmierci podczas pokoju. Przyjmijcie moje kondolencje” – dodał.

„Nasze miasta są zniszczone, nasze morze jest zablokowane, ale my pozostajemy wolni” – zaznaczył W. Zełenski.