W Wilnie zatrzymano kierowcę, który miał ponad 4 promile alkoholu

W niedzielę od wczesnego rana, w okręgu wileńskim policja drogowa sprawdzała trzeźwość kierowców. Do południa zatrzymano 9 nietrzeźwych kierowców, ponad 10 piło alkohol, jednak nie przekroczyli normy.

Ponadto policja zanotowała także inne naruszenia: jazda bez uprawnień, przekraczanie prędkości, używanie telefonu podczas jazdy itp. Kontrole na drogach są kontynuowane.

Co oznacza stężenie konkterne stężenie alkoholu we krwi dla organizmu? Już przy 0,3‰ można zauważyć takie objawy jak rozproszona uwaga. 0,8‰ powoduje pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej i obniżony krytycyzm. Przy 1,5‰ mogą wystąpić zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura. 2‰ to z kolei zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się. Przy 4‰ grozi już możliwość zapadnięcia w śpiączkę. 4–5‰ jest już uznawane za dawkę śmiertelną, choć znane są przypadki przeżycia przy o wiele większych dawkach.