W Wilnie zacząły działać tzw. „kliniki gorączkowe”

vdu

W specjalnych klinikach ze skierowaniem lekarza rodzinnego będą badane osoby mające objawy infekcji górnych dróg oddechowych.

W takich placówkach pacjentom będzie pobierana krew, wykonywany rentgen klatki piersiowej i test na obecność koronawirusa.

Do kliniki będzie się mogła zwrócić osoba w wieku od 18 do 60 lat, która ma gorączkę nie niższą niż 37,8° C, a także objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Samorząd m. Wilna poinformował jednak o zmianie trybu rejestracji na konsultację.

W Wilnie rejestracja będzie prowadzona telefonicznie po zgłoszeniu sie na ogólny numer 1808.