W Wilnie wstrzymano loty z powodu niezidentyfikowanego obiektu

” „Oro navigacija” dziś o godzinie 08:33 przekazała służbom lotniska w Wilnie informację o zarejestrowanym lecącym obiekcie” – poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Litewskie Siły Powietrzne za pomocą radarów śledziły niezidentyfikowany obiekt, który poruszał się z Białorusi w kierunku Litwy. Sygnał z radaru został również krótkotrwale zarejestrowany przez jednostki realizujące naziemną obronę powietrzną, jednak bez wizualnego kontaktu.

W związku z tą sytuacją zostały uruchomione myśliwce NATO realizujące misję policji powietrznej, które miały za zadanie przechwycić potencjalnie wkraczający obiekt, jednak po dotarciu do miejsca wskazanego przez radary myśliwce nie zauważyły niczego wizualnie.

„Ich radary również nie wykazały żadnego obiektu, zadanie myśliwcom zostało odwołane” – informuje NKVC.

Centrum podaje, że około godziny 9:00 wszystkie loty zostały wznowione, a wpływ na działalność lotniska i loty „był minimalny”.

„Wstępna ocena służb wskazuje, że mogło to być zjawisko meteorologiczne, jednak zostanie przeprowadzone szczegółowe śledztwo” – podaje NKVC.

W ubiegłym tygodniu loty na lotnisku w Wilnie również zostały zakłócone z powodu drona wynajętego przez firmę „Teltonika”.

Z tego powodu przez około pół godziny nie mógł wylądować w Wilnie wojskowy samolot transportowy „Spartan”, który przewoził prezydenta Gitanasa Nausėdę wracającego z Finlandii.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Litwy informuje, że obecnie rozważa się rozszerzenie stref zakazu lotów dla bezzałogowych statków powietrznych, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Redakcja ZW.LT przypomina, że tym latem na Litwę wleciały dwa rosyjskie drony „Gerbera”, z których jeden był wyposażony w kilka kilogramów materiałów wybuchowych.

W związku z tymi wydarzeniami prowadzone są postępowania przygotowawcze. Wojsko informuje, że wspomniane drony prawdopodobnie były używane do ataku na Ukrainę, jednak zostały one przekierowane za pomocą środków walki elektronicznej.