W Wilnie trwają prace nad filmem o Samoobronie Wileńskiej

Na wileńskiej Starówce trwają prace nad filmem o Samoobronie Wileńskiej - polskiej ochotniczej formacji wojskowej, istniejącej na przełomie lat 1918-1919. Jednostki samoobrony powstawały spontanicznie na terenach Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Mińszczyzny w celu powrotu tych obszarów do państwa polskiego. W polskich żołnierzy wcielili się m.in. członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka. Film jest produkowany przez TVP Białystok. To nie jest pierwszy taki projekt - dwa lata temu były kręcone zdjęcia do filmu dokumentalnego produkcji TVP „Trzynastacy – szlakiem wileńskiej kadrówki”, a trzy lata temu - fabularyzowanego dokumentu Przemysława Bednarczyka „Piosnka o Belinie”.