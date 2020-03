W Wilnie rozpoczynają się Kaziuki!

vdu

Wicemer stolicy Edyta Tamošiūnaitė przypomniała, że zostały odwołane imprezy w pomieszczeniach zamkniętych.

Tegoroczny Kaziuk rozpocznie się od przemarszu od placu Łukiskiego na plac Katedralny, gdzie odbędzie się inauguracyjy koncert „Virsmas”. Handel będzie się odbywał na alei Giedymina, ulicach Wróblewskiego, Šventaragio, Radvilaitės, Maironio, Zamkowej, Wielkiej i Niemieckiej oraz na placach Katedralnym i Łukiskim.

Swoje wyroby zaprezentuje ponad 1500 rzemielników i rolników, w tym zza granicy.

Tegoroczny Kaziuk będzie pierwszą imprezą w Wilnie wolną od jednorazowych naczyń plastikowych.

Samorząd Miasta Wilna informuje, że niektóre z ulic będą zamknięte dla ruchu drogowego i zmienią się trasy poszczególnych autobusów i trolejbusów.



Od godz. 11:00 4 marca do godz. 6:00 9 marca – zabroniony będzie ruch aleją Giedymina od ul. Šventaragio do ulicy Vilniaus. Od godz. 20.00 5 marca do godz 6:00 9 marca – zabroniony będzie ruch aleją Giedymina od ul. Šventaragio do ulicy A. Goštauto, T. Vrublevskio, Pilies, Didžioji, Barboros Radvilaites, ulicy Maironio i od strony nieparzystych domów na ulicy Vokiečiu.

Podczas jarmarku autobusy i trolejbusy, które przecinają aleję Giedymina, będą miały małe odstępstwa w rozkładzie ruchu.

Informacje o zmianach ruchu zostaną także opublikowane w autobusach, trolejbusach i na przystankach autobusowych. Informacja także będzie dostępna a stronie www.stops.lt oraz w aplikacjach mobilnych m.Ticket i Trafi.