W Wilnie rozpoczyna się Tydzień Mody Zrównoważonej – „Fashion Revolution Week’25”

Jak poinformowali organizatorzy wydarzenia, ruch „Fashion Revolution”, który organizuje wydarzenie wraz z samorządem stolicy, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z trendami i dobrymi praktykami zrównoważonej mody, wziąć udział w dyskusjach oraz przyczynić się do działań na rzecz redukcji kultury nadmiernych odpadów.

Wydarzenia Tygodnia Mody Zrównoważonej, które zostały uwzględnione w programie „Wilno – Zielona Stolica Europy 2025”, odbędą się w kompleksie byłego więzienia na Łukiszkach oraz w klubie „Estrada”.

„Dla Wilna, jako Zielonej Stolicy Europy, zrównoważona moda jest nieodłączną częścią wizji zrównoważonego miasta” – powiedziała koordynatorka projektu „Wilno – Zielona Stolica Europy 2025”, Jurga Pociūtė-Mikūtienė.

„Przyłączając się do ruchu „Fashion Revolution”, dążymy do promowania odpowiedzialnej konsumpcji, zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszania odpadów tekstylnych. Przemysł mody ma ogromny wpływ na środowisko, dlatego zachęcamy do zmiany podejścia: wybierajmy jakość, recykling i świadome konsumowanie” – dodaje.