W Wilnie pojawi się 105 kontenerów na tekstylia

„Kontenery są przeznaczone na ubrania i obuwie. Ludzie, którzy mają nieużywane, ale jeszcze nadające się do noszenia rzeczy, będą mogli je wyrzucić nie do zwykłych kontenerów na odpady mieszane, lecz do specjalnych, na tekstylia. Zostaną one ustawione w pobliżu sklepów. Uzgodniliśmy już z niemal wszystkimi dużymi sieciami, że 105 takich kontenerów zostanie ustawionych w mniej więcej 80 miejscach w Wilnie” – powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Część zebranych ubrań i butów trafi do second handów, część zostanie przetworzona, pozostałe trafią do utylizacji.

Kontenery na tekstylia zostały nabyte ze środków unijnych. Zarządzać nimi ma spółka komunalna Ekonovus – do jej obowiązków będzie należało opróżnianie pojemników, wywożenie i segregowanie zawartości. Uzgodniono, że kontenery będą opróżnianie dwa razy tygodniowo, a jeśli zajdzie taka potrzeba – częściej.

W pierwszym etapie w 22 miejscach ustawione zostaną 24 kontenery. Pierwszy znajduje się już obok budynku stołecznego samorządu przy pl. Kostitucijos 3. W przyszłym tygodniu pojawią się również pojemniki w takich miejscach jak: skrzyżowanie ulic Algirdo i T. Ševčenkos (Nowe Miasto), S. Moniuškos i Kęstučio (Zwierzyniec), Grybo i Šilo i przy u. Antakalnio 75 (Antokol), Žirmūnų 2, Žirmūnų 64, Žirmūnų 89 (Żyrmuny), Laisvės 40, L. Asanavičiūtės 29 (Karolinki), Medeinos 8 (Poszyłajcie).

Kontenery na tekstylia będą znajdować się także obok sklepów Norfa przy ul. Molėtų pl. 47B i Justiniškių 91, koło sklepów LIDL przy ul. Dūkštų 34, Justiniškių 126, Kapsų 1, Kalvarijų 180, S. Stanevičiaus 2A i Rasų 9A oraz na koło galerii handlowej G9 koło pl. Kudirki i koło VCUP przy ul. Upės 9.

Pełna lista miejsc, w których będą stały kontenery na tekstylia, będzie zamieszczana na stronach internetowych svarus.vilnius.lt lub http://bit.ly/tekstiles-konteineriai .