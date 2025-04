W Wilnie przeprowadzono ćwiczenia służb ratunkowych

„Zdecydowanie tak, ponieważ nawet ostatnie wydarzenia pokazują, że na przykład Hiszpania, Portugalia – część kraju została bez prądu. Co się stało? Nie zostało potwierdzone, czy był to atak hybrydowy, ale taka możliwość może istnieć” – powiedział szef litewskiego MSW, Władysław Kondratowicz.

Według szefa MSW, istotne jest to, że ćwiczenia odbywały się w trudniejszych warunkach, ponieważ „część straży pożarnej wciąż pełni dyżur przy pożarze w zakładzie przetwarzania odpadów, część uczestniczy w szkoleniach”, dlatego konieczne było ściągnięcie sił z innych miast.

Z kolei szef Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD) gen. Renatas Požėla stwierdził, że taki scenariusz nie jest czysto teoretyczny, dlatego funkcjonariusze muszą go „przećwiczyć”.

„Nie daj Boże, jeśli taki scenariusz wydarzyłby się naprawdę na Litwie, to służby nie mogą być zaskoczone i zastanawiać się, co robić – to ma być już przećwiczone” – powiedział szef PAGD, gen. Renatas Požėla.

Szczegóły ćwiczeń nie były znane funkcjonariuszom

Podczas ćwiczeń funkcjonariusze uczyli się, jak radzić sobie z pożarem na dużą skalę, w trakcie którego dochodzi do skażenia chemicznego, a równocześnie ma miejsce atak terrorystyczny.

W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele policji okręgu wileńskiego, jednostki operacji antyterrorystycznych „Aras”, Litewskiej Szkoły Policyjnej, PAGD, służb ratownictwa medycznego oraz Centrum Wspólnego Reagowania.

Według szefa PAGD, szczegóły ćwiczeń nie były wcześniej ujawniane funkcjonariuszom.

„Działają tak, jak zostali przeszkoleni, zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Naturalnie po ćwiczeniach spotkamy się i przeanalizujemy: co się udało, co można poprawić, co być może wyszło dobrze, a co może i nie” – powiedział szef PAGD, gen. R. Požėla.