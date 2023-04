W Wilnie odbyła się premiera filmu „Lila Kiejzik – portret”

Lila Kiejzik to wybitna reżyserka teatralna, kierowniczka i reżyserka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie. Z Lilą wyruszymy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się pod opieką ciotki. Zapoznamy się z historią bohaterki filmu, która odda się wspomnieniom: przypomni widok zza okna, szkołę i wycięty wokół sad, podróż na Syberię,

gdzie zesłany był jej wujek Antoni, pierwsze spotkania z teatrem, krótsze i dłuższe rozstania, próby odbywane z maleńkim wtedy synem Edwardem oraz przedstawi „Teatr Kiejzików”, który tworzą dziś razem.

„Lila Kiejzik – portret” to opowieść o tym, że teatr może stać się domem, który jednoczy różne dusze. Reżyserem tego filmu jest młoda i bardzo utalentowana reżyserka Agnieszka Wąsikaowska, która również jest aktorką z zawodu i pięknie rozumie i zna duszę ludzi teatru.

„Cała klasa szła do teatru pani Strużanowskiej na sztukę »Niemcy«. Cała klasa szła, a ja nie poszłam. Ale kolejnego dnia jedna z pań nauczycielek przyszła do mnie i mówi: »Lilo, ty musisz tam pójść«. Widocznie ta pani wiedziała, że ja muszę. No więc poszłam i zostałam na całe życie” – powiedziała w filmie L. Kiejzik.



Na premierze Filmu – Dokumentu obecni byli wierni widzowie, przyjeciele oraz ludzie, z którymi Lila Kiejzik przez długie lata pracowała,na codzień tworzy i żyje teatrem. Przepełniona sala Kina Pasaka w teatralny sposób uczciła pamięć kilka dni temu tragicznie zmarłego wieloletniego i zasłużonego aktora i wokalisty ś.p. Czesława Sokołowskiego, urywkiem „Na

Wileńskiej Ulicy”, spektaklu, w którym grał przez ponad 20 lat.

Organizatorem tego pięknego wydarzenia, jak i twórcą głównym Filmu jest Telewizja Polska przy produkcji TVP Kultura oraz współorganizacji TVP Wilno.

Źródło: Polski Teatr Studio w Wilnie