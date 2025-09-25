W Wilnie odbędzie się protest przeciwko kandydatowi „Świtu nad Niemnem” na ministra kultury

„Kategorycznie sprzeciwiamy się roszadzie w rządzie – przekazaniu Ministerstwa Kultury „Nemuno Aušra”. Nie zgadzamy się na powołanie niekompetentnego kandydata na stanowisko ministra kultury” – czytamy w zaproszeniu do protestu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Jak poinformował stołeczny samorząd, wydano zezwolenie na manifestację, w której weźmie udział do 2 tys. osób.

Kulturowi działacze zainicjowali także petycję, w której domagają się, by żaden przedstawiciel „Świtu nad Niemnem” nie został mianowany ministrem. Petycję podpisało ponad 45 tys. osób.

„Ministerstwo Kultury nie jest żetonem, który można wymieniać w grze o korzyści polityczne. Kultura to żywa pamięć narodu, fundament jego wartości demokratycznych i most łączący jego przeszłość z przyszłością, a także kluczowy element odporności społeczeństwa na propagandę i walkę z dezinformacją” – głosi petycja.

Społeczność kulturalna apeluje do socjaldemokratów, by zapewnili, że „ministerstwo pozostanie w odpowiednich rękach, kierowane przez osoby, których kompetencje, przywództwo w dziedzinie kultury, strategiczne podejście do kształtowania polityki kulturalnej i uczciwość są udowodnione”.

Sam I. Adomavičius twierdzi, że wątpi w skalę poparcia petycji skierowanej przeciwko niemu. Polityk zapewnia, że otrzymał wsparcie od swoich przyjaciół artystów.

I. Adomavičius, przedsiębiorca bez doświadczenia w dziedzinie kultury, który ostatnio pełnił funkcję doradcy wiceprzewodniczącego Sejmu, został zaproponowany na ministra przez „Nemuno Aušra”, która wymieniła Ministerstwo Energetyki na Ministerstwo Kultury.

Prezydent Gitanas Nausėda wcześniej twierdził, że nie zatwierdzi polityków należących do „Świtu nad Niemnem” na ministrów, ale w obliczu kryzysu rządowego ostatecznie zmienił swoje stanowisko.

I. Adomavičius spotkał się z falą krytyki po konferencji prasowej, która odbyła się po jego zdalnym spotkaniu z prezydentem Nausėdą.