W Wilnie grasują żebracy-złodzieje. Przewodniczka uczula turystów

vdu

„Przed dwoma dniami miałam grupę turystów z Polski. Podczas zwiedzania Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jeden z moich klientów został okradziony przez osobę udającą żebraka. Mężczyzna była natrętny, ocierał się o ludzi, chociaż w kościele nie było tłoku. Dopiero po 10 minutach, już w innej części wileńskiej Starówki, jeden z turystów zorientował się, że nie ma telefonu, dwóch kart kredytowych oraz dokumentów” – poinformowała zw.lt Alina Obolewicz.

Problem był o tyle poważniejszy, że grupa z Górnego Śląska nie wracała z Wilna do Polski tylko jechała dalej na Białoruś. Brak dokumentów oznaczałby dla turysty z Polski powrót do ojczyzny w pojedynkę i na własny koszt.

Przewodniczka zgłosiła sprawę na policję. Grupa również zmobilizowała się i przeszukała wszystkie okoliczne śmietniki „z nadzieją, że być może złodziej chociażby zostawił dokumenty”.

„Po pewnym czasie żonie ofiary udało się dodzwonić się na telefon męża. Okazało się, że telefon znajduje się u pewnej staruszki, który znalazła go na ulicy Trockiej, czyli o jedną przecznicę dalej od Sanktuarium. Policja zawiozła nas do mieszkania starszej wilnianki. Udało się odzyskać telefon i dokumenty, które były w futerale. Nie udało się odzyskać kart płatniczych, ale turysta w czas je zablokował” – opowiedziała Obolewicz. Cała akcja trwała ok. 1 godziny.

„Niestety w wakacje problem ze złodziejami, którzy udają żebraków jest nagminny. Stają się prawdziwą plagą. Są natrętni i hałaśliwi. Najczęściej ich można spotkać przy miejscach kultu popularnych wśród turystów” – mówi Obolewicz.

Przewodniczka apeluje do turystów, żeby byli bardziej uważni, ponieważ tego typu incydenty mogą zepsuć całe wrażenie z wycieczki.