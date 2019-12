W Wigilię Bożego Narodzenia – bajka 3D na ścianach Katedry wileńskiej

vdu

„Wilno ma specjalną tradycję – każdego roku pokazujemy nową świąteczną bajkę 3D, którą ogląda ponad 100 tysięcy ludzi. W tym roku Wilno świętuje przy choince, symbolizującej Królową Śniegu. W Wigilię zapraszam wszystkich na plac Katedralny, aby zobaczyć bajkę H. K. Andersena o tym samym tytule, która opowiada o prawdziwych wartościach – życzliwości, wierności, przyjaźni i pewności siebie, których dziś wszystkim życzę”- zaprasza mer Wilna Remigijus Šimašius.

Nowa bajka 3D – to pokaz składający się z jasnych świateł i zmysłowej muzyki. Projekcje trwające 15 minut, planowane są od 17:05 do 17:20, 18:10 do 18:25, 20:05 do 20:20, 20:45 do 21:00.

„Kiedy tworzyliśmy bajkę 3D, szukaliśmy nieco innych animowanych rozwiązań, ponieważ trzeba było ją wyświetlić tak, aby spełnić wymagania dotyczące projekcji 3D. Naszym celem była jak największa trójwymiarowość i teatralność bohaterów. Po długich poszukiwaniach twórczych narodziła się fascynująca przestrzeń. Postacie i otoczenie wokół nich są wyjątkowe – każdy szczegół jest ręcznie animowany. Stworzyliśmy najwięcej postaci i zwierząt dla tej opowieści – aż 15″ – mówi Linartas Urniežis, zarządzający grupy twórczej „Video Architects”.

W przeciwieństwie do zeszłorocznych bajek, w tym roku po raz pierwszy w czasie pokazu pojawi się również dubbing. To da narracji jeszcze więcej głębi i odcieni.