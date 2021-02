W tym roku – renowacja boisk wileńskich gimnazjów Kraszewskiego i Jana Pawła II

„Wiele boisk szkolnych było nieodnawianych od dziesięcioleci, ale teraz sytuacja szybko się zmienia na lepsze. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku zainwestowaliśmy wiele w dostosowanie infrastruktury sportowej do dzisiejszych potrzeb. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nowoczesne przestrzenie sportowe motywują do aktywnej aktywności fizycznej i kładą podwaliny pod społeczne rozumienie promocji zdrowia” – powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Oprócz Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II, będą odnawiane boiska m.in. w progimnazjach Antakalnio, Sietuvos, Emilijos Pliaterytės i Maironio, a także w gimnazjach Antakalnio, „Ateities” i Tuskulėnų.

Wszystkie boiska szkolne zostaną odnowione i wyposażone w ścieżki biegowe, boiska do piłki nożnej, również do koszykówki, siatkówki, tenisa, a także do skoku w dal. Prace remontowe obejmą również instalację całego niezbędnego sprzętu – bramek do piłki nożnej, trybun do koszykówki, siatkówki, uchwytów do siatek tenisowych. Tereny sportowe będą w razie potrzeby ogrodzone, a kamery monitorujące zostaną zainstalowane, aby jak najdłużej zachować nowy sprzęt w całości.

Łączna wartość tych zakupów powinna sięgnąć 2,2 mln euro z podatkami. Samorząd zapewnił również środki na prace przygotowawcze. Oddzielny etap prac dotyczy instalacji nowoczesnego oświetlenia na placach tych szkół. Na prace i zakup sprzętu oświetleniowego planowanych jest kolejnych ćwierć miliona.

Prace rozpoczną się, gdy tylko stopi się śnieg i szron. Pierwsze boiska zostaną wyremontowane w czerwcu, pozostałe – nieco później – do 1 września.