W stolicy jest prawie 100 punktów zbiórki choinek bożonarodzeniowych

Na zakończenie świąt zimowych mieszkańcy Wilna są zapraszani do zabrania niepotrzebnych już choinek do najbliższego punktu zbiórki. W Wilnie przygotowano około 100 takich miejsc. Od 6 stycznia będzie można przynosić choinki do specjalnych punktów zbiórki, a będą one odbierane przez cały miesiąc.